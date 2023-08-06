صحف بحرينية تبرز لقاء الرئيس السيسي والملك حمد بن عيسى ‬بالعلمين

أبرزت الصحف البحرينية، الصادرة اليوم /الأحد/، لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬العلمين أمس، مشيرة إلى أن‭ ‬اللقاء شهد ‬تأكيد‭ ‬قوة‭ ‬العلاقات‭ ‬المتميزة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬وبحث‭ ‬سبل‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬لتعزيز‭ ‬أطر‭ ‬وآليات‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك.

وقالت صحيفة "أخبار الخليج" إنه ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬تأكيد‭ ‬قوة‭ ‬العلاقات‭ ‬المتميزة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬وبحث‭ ‬سبل‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬لتعزيز‭ ‬أطر‭ ‬وآليات‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المجالات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتنموية،‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الذي‭ ‬يحقق‭ ‬تطلعات‭ ‬الشعبين‭ ‬الشقيقين‭ ‬نحو‭ ‬التقدم‭ ‬والاستقرار‭ ‬والازدهار ‭. ‬

وأضافت صحيفة "الأيام" أن الرئيس السيسي والملك حمد بن عيسى ‬بحثا أيضا ‬مستجدات‭ ‬الأوضاع‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬إذ‭ ‬تطابقت‭ ‬الرؤى‭ ‬بشأن‭ ‬أهمية‭ ‬تكثيف‭ ‬العمل‭ ‬العربي‭ ‬المشترك‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬المتنامية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم .

وأشارت صحيفة "البلاد" إلى أن الرئيس السيسي وملك البحرين أكدا، خلال اللقاء،‭ ‬حرصهما‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬التنسيق‭ ‬الوثيق‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المستويات‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬ما‭ ‬يربط‭ ‬البلدين‭ ‬من‭ ‬أواصر‭ ‬تاريخية‭ ‬وطيدة‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الرسمي‭ ‬والشعبي ‭.‬

