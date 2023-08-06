صحف بحرينية تبرز لقاء الرئيس السيسي والملك حمد بن عيسى ‬بالعلمين

أبرزت الصحف البحرينية، الصادرة اليوم /الأحد/، لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في مدينة العلمين أمس، مشيرة إلى أن اللقاء شهد تأكيد قوة العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، وبحث سبل مواصلة العمل لتعزيز أطر وآليات التعاون المشترك.
وقالت صحيفة "أخبار الخليج" إنه تم خلال اللقاء تأكيد قوة العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، وبحث سبل مواصلة العمل لتعزيز أطر وآليات التعاون المشترك، بما في ذلك المجالات الاقتصادية والتنموية، على النحو الذي يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو التقدم والاستقرار والازدهار .
وأضافت صحيفة "الأيام" أن الرئيس السيسي والملك حمد بن عيسى بحثا أيضا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، إذ تطابقت الرؤى بشأن أهمية تكثيف العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات المتنامية في المنطقة والعالم .
وأشارت صحيفة "البلاد" إلى أن الرئيس السيسي وملك البحرين أكدا، خلال اللقاء، حرصهما على مواصلة التنسيق الوثيق على جميع المستويات في ضوء ما يربط البلدين من أواصر تاريخية وطيدة على المستويين الرسمي والشعبي .