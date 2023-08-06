تصعيد خطير.. طائرة مسيرة حاولت دخول موسكو والدفاع الروسية تتصدى لها

أعلن عمدة موسكو، سيرجي سوبانين في نبأ عاجل أن الدفاعات الجوية دمرت طائرة مسيرة حاولت دخول العاصمة الروسية.

كان قد قال مسئول طوارئ في مدينة دونيتسك التي تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا، إن النيران اندلعت في سقف خشبي لمبنى جامعي في المدينة عقب قصف أوكراني حدث أمس السبت.

وقال أليكسي كوليمزين، رئيس البلدية عبر تلجرام: «نتيجة للهجوم الأخير على دونيتسك، اشتعلت النيران في المبنى الأول لجامعة الاقتصاد والتجارة»، وفقاً لوكالة "رويترز".

وذكر أليكسي كوستروبيتسكي، وزير الطوارئ الذي عينته روسيا للمنطقة التي تسميها جمهورية دونيتسك الشعبية: «نستخدم 12 خزاناً للمياه وثلاثة سلالم و100 من رجال الإطفاء. السقف كله مشتعل».