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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سعفان يشهد حفل تخريج طلاب معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية بدمياط الجديدة

سعفان يسلم شهادات
سعفان يسلم شهادات التخرج والدورع لأحد الخريجين

شهد محمد سعفان، وزير القوى العاملة السابق، حفل تخرج  2023 الدفعة الثانية من خريجى معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية، الحاصلين على بكالوريوس المحاسبة وبكالوريوس التجارة الخارجية وبكالوريوس نظم المعلومات الإدارية، مشيدا بهذا التقليد الحميد الذى يرسخ قيم الوفاء والعرفان فى الوسط الأكاديمى، موجها شكره لأولياء الأمور الذين شاركوا أبناءهم  سنوات الاجتهاد والكفاح.

وتم خلال الاحتفالية تسليم الشهادات والدروع لأوائل الطلاب فى المعهد تقديرًا لهم على تفوقهم الدراسى، باعتبارهم نواة التقدم والازدهار لمصر بما يحملونه من علم وبما حققوه من تفوق علمي مشهود خلال فترة دراستهم، تمهيدا لدخولهم سوق العمل.

ووجه سعفان الشكر والتقدير للقائمين على تنظيم الاحتفالية، وعلى رأسهم الدكتور مهندس محمد علي حسين الزواوي، رئيس مجلس إدارة المعهد، والعميد الدكتور محمد إسماعيل، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمعهد، الذي شكر  كل من لبى الدعوة وحضر.

وأكد أن أعضاء هيئة التدريس يمثلون حجر الزاوية في نجاح العملية التعليمية، وبدون خبراتهم وقدراتهم المميزة لا تكون هناك عملية تعليمية، مشيرا إلى أن دور العاملين والإداريين وأولياء الأمور مهم في تهيئة الأجواء لإتمام العملية التعليمية على الوجه الأكمل.

وأعرب عن سعادته لمشاركته فرحة الطلاب، مشيدا بجهدهم وصبرهم، مؤكدا أنهم نواة لنهضة مصر على كل المستويات.

وقد أثنى كل من النائب ضياء الدين داود، والنائب الدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر السابق، والنائبة الدكتورة، هناء فاروق والنائب أحمد البلشى على أداء وزير القوى العاملة السابق أثناء توليه الوزارة، وسرعة استجابته لطلباتهم وحل مشاكل دوائرهم.

حضر الاحتفالية الأساتذة والأكاديميون وعدد من العمداء السابقين والقيادات التنفيذية والشعبية ورجال الأعمال، وأولياء أمور الخريجين.

 

 

 

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