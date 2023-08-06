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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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شباب غزة يطلقون مبادرة "لنجعل شاطئنا أجمل" للحفاظ على شاطئ البحر

غزة
غزة

عرض برنامج "المشرق العربي"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، من تقديم الإعلامية أمل مضهج، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "شباب غزة يطلقون مبادرة "لنجعل شاطئنا أجمل" للحفاظ على شاطئ البحر".

وذكر التقرير، أنه لقضاء صيف أجمل يتجاوز معه أهالي قطاع غزة ولهيب الأجواء الحارة براحة قدر الممكن، انطلقت حملة لنجعل شاطئنا أجمل بهدف توعية صناع الجمال إلى أكثر الطرق أمانا

 هدف المبادرة تعزيز الثقافة المجتمعية الإيجابية والمواطنة الإيجابية في شعور جميع الشباب والشابات

وقال أحد مسؤولي المبادرة: "نريد تعزيز الثقافة المجتمعية الإيجابية والمواطنة الإيجابية في شعور جميع الشباب والشابات في غزة بأن شاطئ البحر ملك للجميع، وجميع مرافق المدينة وشوارعها ملك للجميع، ونريد الحفاظ على نظافتها وصيانتها والمشروعات التي تقام فيها مثلما نحافظ على بيوتنا أو أكثر".

وأوضح آخر: "جئنا اليوم وشاركنا وقمنا بعملنا بشكل مميز، ونستهدف توعية الناس في البحر بأهمية الحفاظ على جمال المكان".

وذكر التقرير، أنه تخلل هذه المبادرة ورشة توعوية لصناع الجمال عن السلامة والمهنية وكيفية التعامل مع المخاطر التي قد تحدق بهم خلال عملهم عبر محاضرات ولوحات وأساليب تعليمية مبتكرة ووفق خطط وضعت للتنفيذ بالطرق الأمثل للتعامل مع مخاطر العمل.

 

غزة القاهرة الإخباري صيف الأجواء الحارة البحر

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