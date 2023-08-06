مبادرة المشروعات الخضراء والمجلس الوطني للتنافسية يتفقان على تعزيز التعاون المشترك

أكد المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية هشام بدر، ورئيس المجلس الوطني المصري للتنافسية (ENCC) سيف الله فهمي، أهمية التعاون المشترك، ودعم دور المبادرة في تعزيز التنافسية.



وشدد هشام بدر، خلال اللقاء، على قدرة المبادرة على خلق روح التنافسية بين المحافظات، والمشروعات، وكذلك المجالات المختلفة والمعنية بالحفاظ على البيئة، موضحًا أن المبادرة تعمل على ترسيخ ثقافة التنافسية في جوانبها المختلفة؛ بما ينعكس من خلال التطور الملحوظ في جودة المشروعات في الدورة الثانية من المبادرة.



وأضاف بدر أن جميع المشروعات بالمبادرة تعمل على تحقيق معايير التقييم كافة والتي تتضمن المكون الأخضر، والمكون الذكي، وقدرة المشروع على توفير الدخل، بالإضافة إلى أثر المشروع على المجتمع والبيئة، وقدرته على التوسع، مع إمكانية تطبيقه في أماكن ومحافظات مختلفة.



وأشار إلى تنافس المحافظات المصرية الـ 27 على تقديم أفضل مشروعات لتمثيلها على المستوى الوطني والإقليمي، مؤكدا ضرورة التعاون بين المؤسستين للترويج للمبادرة، والوصول إلى التمويل اللازم وكذلك نشر الوعي والتعريف بمبادئ التنافسية لضمان جودة الخدمات والمشروعات على مستوى الجمهورية.



من جهته، أكد رئيس المجلس الوطني المصري للتنافسية سيف الله فهمي، توافق رؤية وأهداف المبادرة والمجلس الوطني المصري للتنافسية، معربًا عن استعداد المجلس لدعم المبادرة من خلال تقديم استشارات تهدف إلى تحديد السياسات، والإجراءات، والعوامل التي تسهم في تعزيز ودعم التنافسية الكلية لمصر من خلال فعاليات المبادرة، مؤكدًا أهمية دراسة الآثار المترتبة على القوانين والقرارات للوصول إلى أفضل الممارسات.



وتطرق فهمي إلى سبل دعم المبادرة فى إطار التعاون بين المؤسستين، وقيام المجلس الوطني المصري للتنافسية بالترويج للمبادرة من خلال حث ذوي الصلة على المشاركة بمشروعاتهم، وتوفير فرص لتمويل المشروعات الفائزة من خلال شركاء المجلس الاستراتيجيين.