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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حصل على 50 % بالثانوية العامة.. طالب يتخلص من حياته بمبيد حشري في القليوبية

الطالب المتوفى
الطالب المتوفى

لقي طالب يدعى يوسف عبدالله سالم بالثانوية العامة مصرعه، إثر تناول مبيد حشري بإحدى قرى دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، إثر حصوله على مجموع 50%.

وترك الطالب منزله منذ يوم ظهور نتيجة الثانوية العامة وتخلص من حياته وتم العثور على جثمانه بعد أسبوع من اختفائه وسط إحدى الزراعات دائرة المركز.

وجرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى. 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، بالعثور على جثة لطالب يدعى يوسف عبدالله سالم، مقيم بإحدى قرى دائرة مركز شرطة طوخ. 

وعلى الفور انتقل الرائد محمد خليفه رئيس مباحث مركز شرطة طوخ لمكان الحادث وتبين قيام المجني عليه بالتخلص من حياته بتناول مبيد حشري، وذلك بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة وعلمه بحصوله على مجموع 50%، فترك المنزل وعثر عليه جثة هامدة وسط إحدى الزراعات. 

وبسؤال أهليته أكدوا أنه لا توجد شبهة جنائية بالواقعة،  وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق. 

وشيع العشرات من أهالي قرية عرب الرواشدة بطوخ جثمان المجني عليها لمثواه الأخير بمقابر الأسرة بالقرية، وسط دعوات الجميع لها بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.

القليوبية مركز شرطة طوخ محافظة القليوبية الثانوية العامة مدير المباحث الجنائية بالقليوبية

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