صندوق الاستثمارات السعودي يطلق شركة جديدة بمجال الرياضة بالمملكة والشرق الأوسط

أفاد نبأ عاجل نقلته وسائل إعلام محلية بالمملكة ، أن صندوق الاستثمارات السعودي يطلق شركة للاستثمار بمجال الرياضة بالسعودية والشرق الأوسط .

وبحسب ما جاء في وكالة الأنباء السعودية مسبقا "واس" فإن المشروع يأتي بعد "اكتمال الإجراءات التنفيذية للمرحلة الأولى، تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في القطاع الرياضي، الهادفة إلى بناء قطاع رياضي فعال، من خلال تحفيز القطاع الخاص وتمكينه للمساهمة في تنمية القطاع الرياضي.

ويتضمن المشروع في المرحلة الحالية بحسب "واس" مسارين رئيسيين؛ أولهما، الموافقة على استثمار شركات كبرى وجهات تطوير تنموية في أندية رياضية، مقابل نقل ملكية الأندية إليها، والثاني طرح عدد من الأندية الرياضية للتخصيص بداية من الربع الأخير من عام 2023.

ويقوم المشروع على ثلاثة أهداف استراتيجية، تتمثل في إيجاد فرص نوعية وبيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الرياضي لتحقيق اقتصادٍ رياضي مستدام، ورفع مستوى الاحترافية والحوكمة الإدارية والمالية في الأندية الرياضية، إضافة إلى رفع مستوى الأندية وتطوير بنيتها التحتية لتقديم أفضل الخدمات للجماهير الرياضية، ما ينعكس بشكل إيجابي على تحسين تجربة الجمهور.