مفاجأة .. الإسماعيلي يقيد لاعبه الهارب ضمن قائمة الموسم الجديد

قرر مسئولو نادي الإسماعيي قيد التونسي فراس شواط مهاجم الفريق الأول لكرة القدم ضمن القائمة التي تم إرسالها إلى اتحاد الكرة .



وكان فراس شواط قرر مغادرة الإسماعيلي قبل نهاية الموسم الكروي الماضي ، وغادر إلى بلاده وطالب بفسخ تعاقده بسبب تأخر صرف مستحقاته المالية .



وتجاهل مسئولو الإسماعيلي ، رغبة اللاعب في فسخ تعاقده وقرروا قيده في القائمة أملا في الوصول معه إلى حلول خلال الفترة المقبلة وعودته للدراويش من جديد .



​واقترب إيهاب جلال من تولي تدريب الإسماعيلي خلال الموسم الكروي الجديد ، بعد وصول المفاوضات معه إلى مرحلة متقدمة .