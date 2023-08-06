روسيا تعلن استهداف قواعد جوية أوكرانية بأسلحة دقيقة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، استهداف قواعد جوية أوكرانية في مقاطعتي خميلنيتسكي وروفينا.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم الأحد، أن قواتها شنت ضربات بأسلحة جوية وبحرية دقيقة بعيدة المدى ليلا على القواعد الجوية الأوكرانية بمقاطعتي خميلنيتسكي وريفنا وتم تدمير جميع الأهداف المحددة.

وقبل قليل، أفادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في بيان لها بأن روسيا شنت الليلة الماضية هجوما صاروخيا وجويا آخر على الأراضي الأوكرانية.

وأوضح البيان: "شنت القوات الروسية خلال اليوم الماضي 20 ضربة صاروخية. دمرت وحدات الدفاع الجوي التابعة للقوات الجوية الأوكرانية اثني عشر صاروخا من طراز كاليبر. بالإضافة إلى ذلك، شن العدو 62 غارة جوية، بعد أن استخدم على وجه الخصوص أربع ذخائر من طراز شاهد (تم تدميرها جميعًا)".

وتابع: "كما أطلق الروس النيران بمنظومات إطلاق صواريخ متعددة (MLRS) 68 مرة. وفي أعقاب الهجمات الروسية، تم الإبلاغ عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين، فضلا عن الأضرار التي لحقت بالمنازل السكنية".

وقالت هيئة الأركان العامة إن تهديد الضربات الصاروخية والجوية الروسية مستمر في جميع أنحاء أوكرانيا.

كما أعلنت أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط الدفاعات الجوية الروسية محاولة نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي بمسيرة أوكرانية في ضواحي موسكو.

وأضاف بيان وزارة الدفاع الروسية، أنه في حوالي الساعة 11:27 ظهر اليوم الأحد، دمرت دفاعتنا الجوية مسيرة أوكرانية بالقرب من مدينة بودولسك في ضواحي موسكو، دون وقوع أضرار أو إصابات.

