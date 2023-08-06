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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نكبة جديدة.. الاحتلال يجبر 6 عائلات فلسطينية شرق رام الله على مغادرة مساكنها

أرشيفية
أرشيفية

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، 6 عائلات فلسطينية من تجمع القبون البدوي شرق رام الله، على مغادرة مساكنها جراء الاعتداءات والتهديد المتواصل بحقها من المستوطنين والاحتلال.

 

وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، إن العائلات الست غادرت مساكنها  تحت وطأة الاعتداءات المتتالية للاحتلال ومستوطنيه، وفقا لما ذكرته وكالة "وفا" الفلسطينية.

 

وأضاف أن عدد الأفراد الذين اضطروا إلى المغادرة من التجمع بلغ 36 فردا من عائلة الكعابنة، وكانوا قد هجروا من أراضيهم في نكبة فلسطين عام 1948، ليواجهوا اليوم نكبة جديدة.

 

وأضاف مليحات أن مغادرة التجمعات البدوية تمثل نكبة جديدة وتطهيرا عرقيا، وتخلق تخوفا بنزوح تجمعات أخرى تتعرض لهجمات المستوطنين بالتواطؤ مع جيش الاحتلال وشرطته.

 

وكانت 37 عائلة من تجمع عين سامية القريب من بلدة كفر مالك، ومن بينهم 78 طفلًا، فككت منازلها في أواخر شهر مايو الماضي، وقررت الرحيل عن التجمع، بسبب انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه المتواصله بحقهم، وهدم عدد من منازلهم، إضافة إلى المدرسة الوحيدة التي كانت موجودة في التجمع.

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