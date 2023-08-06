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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 164 محضر إشغال طريق في 3 مراكز بالمنيا

حملات لإزالة الإشغالات
حملات لإزالة الإشغالات بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية بالمنيا حملاتها لرفع الإشغالات عن حرم الطريق العام وتكثيف المتابعة الميدانية للحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية تيسيرا لحركة السير أمام المارة من المواطنين و قائدى المركبات و حفاظا على المظهر الجمالى والحضارى للمدن تنفيذ لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا. 

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تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى من تحرير 58 محضر إشغال خلال حملة لإزالة الاشغالات بشوارع وأحياء المدينة، منها 11 محضر ضبط إشغال طريق و 8 محاضر نظافة و9 محاضر إدارة منشأة بدون ترخيص و8 محاضر بائع متجول و22 حالة إزالة إدارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى بنى مزار قامت الوحدة المحلية بحملة لرفع الاشغالات بشوارع المدينة حيث تم تحرير 78 محضر إشغال تنوع بين 15 محضر إشغال وضبط 3 حالات إشغال طريق و 60 إزالة إدارية ، و تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين .

وفى مركز المنيا، حررت الوحدة المحلية 28 محضرا متنوعا بقرية تله منها 23 محضر إشغال و5 محاضر بيئة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

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