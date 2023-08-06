تخرج من الماء وتطير في الجو| قاعدة غريبة للفضائيين بأمريكا.. ما الأمر؟

قال أحد المتخصصين في البحث عن ما إذا كانت الكائنات الفضائية موجودة بكوكب الأرض أم لا أنه اكتشف قاعدة غريبة سرية تحت الماء بالقرب من ساحل يوركشاير خاصة بكائنات اليوفو (الفضائيين).

وأشار راسل كيليت الذي أمضى 20 عامًا في التحقيق حول موقع اختطاف طيار أمريكي على يد اليوفو أن هذا الاكتشاف هو الأكثر منطقية لواقعة اختفاء طيار سلاح الجو الملكي البريطاني ويليام شافنر في عام 1970 الذي تحطمت طائرته بالقرب من شاطئ فيلي في يوركشاير حيث كانت هناك أقاويل بأنه كان يطارد جسم غامض قبل أن تتعرض طائرته للتحطم. وفقًا لموقع ديلي ستار.

أشياء تخرج من الماء

وقال راسل، 60 عامًا: "لقد زرت هذا الموقع على مدار العشرين عامًا الماضية، والتقطت صورًا لأشياء تخرج من الماء، تشبه المثلثات تطير في الجو بالقرب من الطريق.

وأكد أنه لا يوجد تفسير منطقي لهذه الأشياء، فيقول الأشخاص أنها ربما تكون طائرًا أو قاربًا، لكنني رأيت هذه الأشياء في منتصف الليل وبالقرب من الطريق وهو الذي دفعني للتوصل إلى استنتاج مافاداه أن هناك قاعدة غريبة تحت الماء لليوفو قبالة شاطئ فيلي."

وتوقع راسل أن الطيار الذي تحطم في بحر الشمال ربما يكون قد تم اختطافه من قبل هذه الكائنات الفضائية وأعتقد أن لديهم قاعدة تحت الماء ولها علاقة بالطيار.