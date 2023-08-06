عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تخرج من الماء وتطير في الجو| قاعدة غريبة للفضائيين بأمريكا.. ما الأمر؟

كانئات اليوفو
كانئات اليوفو

قال أحد المتخصصين في البحث عن ما إذا كانت الكائنات الفضائية موجودة بكوكب الأرض أم لا أنه اكتشف قاعدة غريبة سرية تحت الماء بالقرب من ساحل يوركشاير خاصة بكائنات اليوفو (الفضائيين). 

وأشار راسل كيليت الذي أمضى 20 عامًا في التحقيق حول موقع اختطاف طيار أمريكي على يد اليوفو أن هذا الاكتشاف هو الأكثر منطقية لواقعة اختفاء طيار سلاح الجو الملكي البريطاني ويليام شافنر في عام 1970 الذي تحطمت طائرته بالقرب من شاطئ فيلي في يوركشاير حيث كانت هناك أقاويل بأنه كان يطارد جسم غامض قبل أن تتعرض طائرته للتحطم. وفقًا لموقع ديلي ستار.

أشياء تخرج من الماء

وقال راسل، 60 عامًا: "لقد زرت هذا الموقع على مدار العشرين عامًا الماضية، والتقطت صورًا لأشياء تخرج من الماء، تشبه المثلثات تطير في الجو بالقرب من الطريق.

وأكد أنه لا يوجد تفسير منطقي لهذه الأشياء، فيقول الأشخاص أنها ربما تكون طائرًا أو قاربًا، لكنني رأيت هذه الأشياء في منتصف الليل وبالقرب من الطريق وهو الذي دفعني للتوصل إلى استنتاج مافاداه أن هناك قاعدة غريبة تحت الماء لليوفو قبالة شاطئ فيلي."

وتوقع راسل أن الطيار الذي تحطم في بحر الشمال ربما يكون قد تم اختطافه من قبل هذه الكائنات الفضائية وأعتقد أن لديهم قاعدة تحت الماء ولها علاقة بالطيار.

الكائنات الفضائية قاعدة غريبة سرية تحت الماء ساحل يوركشاير الفضائيين ويليام شافنر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زواج عرفي وتعذيب وخيانة صديق| اعترافات مروعة لكتيبة إعدام طبيب الساحل.. تفاصيل مثيرة

قبلها وامسك مواطن عفتها.. مفاجأة غير سعيدة بفضيحة سائق تطبيق اند درايف

بنك مصر يطرح شهادات إدخارية شهرية وسنوية بعائد تنافسي

بكلتا يديه امسك مواطن عفتها.. فضيحة سائق يعمل بتطبيق أند درايف

سباق جديد في ضم أشرف بن شرقي بالدوري المصري.. تفاصيل

خاص|هونت عليهم.. سبب رحيل سيد عبدالحفيظ عن النادي الأهلي

مفيش تنازل.. تطورات مفاجئة في أزمة الشحات والشيبي| قرار خلال ساعات

إلحق اشتري قبل نهاية الشهر.. تراجع ملحوظ في أسعار الذهب وفرصة للاستثمار

موضوعات متعلقة

وجبات فخمة.. لن تصدق ماذا تطعم امرأة أسترالية كلبها

قنابل إلكترونية فتاكة بمنازل بريطانيا .. ما الأمر؟

كارثة حقيقية سيطرت عليها وكالة ناسا.. ماذا حدث لـ فوياجر 2؟

بعد 7 سنوات من اختفائه.. ظهور حيوان نادر في سوريا| ما هو

أسرار صادمة.. شاهد خفايا عملة الدولار تحت الميكروسكوب

"الدماء في كل مكان".. ماذا حدث في متجر تسوق بأمريكا| شاهد

بعد إطلاق سراحه| بريطاني يزور قبر زوجته بعدما قتلها.. تفاصيل

بسبب قهر أنثى قط.. الحكم على سيكوباتي بريطاني بأطول عقوبة على الإطلاق

ترشيحاتنا

هزيمة مدوية.. تحذيرات من كارثة في أوكرانيا

ميكالي: المصريين أوقفوا سيارتي بسبب محمد صلاح.. وشرطان لمشاركته في أولمبياد باريس

وزير خارجية الصين: نرحب بزيارة الدبلوماسي الأوروبي جوزيب بوريل إلى بكين

سرقة بالإكراه.. السجن المشدد 3 سنوات لـ مسجل خطر السلام

القوات الروسية تصد 8 هجمات أوكرانية خطيرة في لوجانسك

المغرب.. مقتل 24 شخصا في حادث سير بمنطقة ريفية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لامع وجريء .. رانيا منصور تثير ضجة بفستانها الأخير| شاهد

بفستان مكشوف.. درة تظهر عبر إنستجرام بإطلالة جريئة وأنيقة |شاهد

سهلة واقتصادية.. طريقة تحضير كازا باستا

بعد 36 ساعة فقط.. أب وأم يتخليان عن ابنهما لسبب صادم

فيديو

«اتخطبت لراقص»| ثراء جبيل.. جميلة انتقمت منها روبي فاشتهرت «فيديوجراف»

مفاجأة صادمة .. رضوى الشربيني تعترف بتعرضها للتحرش .. تفاصيل

اسمه في الباسبور.. أحمد أبو المجد يكشف سر منع حفل ترافيس سكوت

أنا في خدمة مصر.. نادية مصطفى تعلق على حفلات مهرجان العلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ