مقتل 3 وإصابة آخرين في حادث إطلاق نار بواشنطن

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، بينما أصيب اثنان آخرون، اليوم الأحد، في حادث إطلاق نار في جنوب ‏شرق العاصمة الأمريكية واشنطن.‏



وأفادت متحدثة باسم الشرطة في واشنطن، باميلا سميث، في مؤتمر صحفي نقلته وسائل إعلام، في وقت مبكر من اليوم الأحد، إنه: “في حوالي الساعة 8 مساء، استجابت عناصر الشرطة لحادث إطلاق نار في شارع غود هوب جنوب شرقي واشنطن”.

وعند وصولهم وجدوا 5 ضحايا، 3 منهم قتلوا على الفور في موقع الحادث، بينما تم نقل اثنين إلى المستشفى لتلقي العلاج"، وفقا لما لقناة "سي جي تي إن" الصينية.



وتابعت:"دعوني أكون واضحة: يجب أن يتوقف عنف السلاح هذا، إنه أمر محبط للغاية، نحن نعلم أن شخصًا ما في المجتمع يعرف ما يحدث، يرجى التواصل معنا وتزويدنا بأي معلومات يمكننا توفيرها لضمان أن مواطنينا يشعرون بالأمان في مجتمعاتهم".



وأردفت باميلا: "هذه ليست منطقة حرب، نريد أن نشعر مواطنينا بالأمان".

