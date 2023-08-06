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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صبري نصر: قرار الرئيس بحفر القناة الجديدة حكيم وأحدث طفرة كبيرة.. فيديو

المهندس صبري نصر
المهندس صبري نصر

قال المهندس صبري نصر، رئيس المكتب الفني لهيئة قناة السويس، إن الهيئة مصرية اقتصادية دولية يمر فيها ما بين 10% إلى 12% من تجارة النقل البحري العالمي، وبالتالي، فإن لها نصيباً كبيراً في التجارة العالمية.

الهدف من القرار هو الحفاظ على وضع قناة السويس ووضع الهيئة والتقدم للأمام

وأضاف نصر، خلال حواره  عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الهيئة ذات ثقل دولي، وبالتالي، فإنه يتم العمل على تطويرها وتنميتها باستمرار، مشيرًا إلى أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ 8 سنوات بتطوير قناة السويس عبر حفر قناة موازية "حكيم" وأحدث طفرة كبيرة.

وتابع رئيس المكتب الفني لهيئة قناة السويس، أن الهدف من القرار هو الحفاظ على وضع قناة السويس ووضع الهيئة والتقدم للأمام، حيث تم عمل ازدواج وحفر قناة بطول 72 كم وغاطس 24 مترا يسمح بمرور السفن ذات الغواطس 66 قدما، وهو ما أحدث طفرة كبيرة جدا في عدد السفن المارة بالقناة والدخل.

 

وحول زيادة السفن المارة بـ قناة السويس، أوضح: "قدمنا حوافز تخفيض لجذب الخطوط الملاحية التي تعبر في المجرى الملاحي للقناة، وبسياسة تسويقية مرنة حصلت بعض الخطوط على 75% خصم، أي أننا ربحنا 25% لم تكن تمر لدينا في القناة". 

 

قناة السويس هيئة قناة السويس المهندس صبري نصر التجارة العالمية الرئيس عبدالفتاح السيسي

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