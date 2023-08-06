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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مفارقة غريبة.. ما علاقة سارق منازل في أمريكا بالرئيس الأمريكي الأسبق؟!

السارق البريطاني
السارق البريطاني

تفاعل العديد من مستخدمي “فيسبوك” مع صور سارق منازل في المملكة المتحدة، مدعين أنه يشبه بشكل كبير الرئيس الأمريكي الأسبق أبراهام لينكولن، ليس هذا فقط، بل إنه يشبه إلى حد كبير أيضًا قزم سانتا الشهير!

إنه شخص ذو 33 عاما، حكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات نظرًا لمداهمته عقارا في أمريكا وسرقة ساعة رولكس وبعض الأدوات الكهربائية باهظة الثمن.

بعد القبض عليه، علق مستخدمو “فيسبوك” على صورته ساخرين من الشبه الوثيق بينه وبين الرئيس السادس عشر للولايات المتحدة (أبراهام لينكولن)، وفقًا لصحيفة “الديلي ميل” البريطانية.

الرئيس السادس عشر للولايات المتحدة أبراهام لينكولن

أقزام سانتا وسبوك

قال مستخدمو “فيسبوك” أيضَا، إنه لا يشبه الرئيس الأمريكي الأسبق فقط، بل إنه يشبه إلى حد كبير أقزام سانتا وسبوك ذوات الأذن الكبيرة ذات الشكل غير المعتاد؟

أقزام سانتا وسبوك

وقد تم القبض على هذا السارق عندما أبلغ أحد سكان منازل المملكة المتحدة الشرطة عن عودته من العمل وإيجاد نافذة منزله والباب الخلفي مفتوحًا مع سرقة ساعة رولكس وبعض الأدوات الكهربائية باهضة الثمن. 

وقد حكم على السارق في 28 يوليو من قبل محكمة وارويك كراون بالسجن 3 سنوات ودفع 222 جنيها إسترلينيا للمجني عليه.

الفيسبوك المملكة المتحدة إبراهام لينكولن قزم سانتا أقزام سانتا وسبوك

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