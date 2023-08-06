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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

«حياة كريمة» تنظم ملتقى توظيف بالشرقية وقنا بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة

صدى البلد

تعقد مؤسسة حياة كريمة ملتقى توظيف بمحافظتي الشرقية وقنا، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بما يتيح فرص عمل للشباب من الجنسين أصحاب كافة المؤهلات العليا، المتوسطة، أو بدون، ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير فرص عمل للمواطن.


ويستمر انعقاد ملتقى التوظيف على مدار يومين، بالإضافة إلى أنه تم توفير انتقالات من وإلى المراكز المختلفة مجانا، تيسيراً للتواجد بمقر انعقاد ملتقى التوظيف للحصول على فرص العمل المناسبة، والذي قد تخطى عددها 3000 فرصة عمل متاحة للشباب بمشاركة أكثر من 20 شركة في مختلف القطاعات بالمقر الرئيسي للمخيم الدائم بحافظة قنا، كما تخطى عدد الوظائف المتاحة بمحافظة الشرقية 7500 فرصة عمل بمشاركة أكثر من 60 شركة لتوفير فرص عمل لأبناء محافظة الشرقية بالمقر الرئيسي لنادي سيتي كلوب بالشرقية.


الجدير بالذكر أنه أطلقت مؤسسة "حياة كريمة" المرحلة الأولى من ملتقيات التوظيف التي تنظمها لشباب الخريجين من المؤهلات العليا والمتوسطة، والتي بدأت في محافظتي بني سويف والغربية، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ومجموعة أندية سيتي كلوب.
يأتي هذا في إطار اهتمام مؤسسة "حياة كريمة"، بمحور التدريب والتوظيف والتشغيل، وضمن محور بناء الإنسان، كما يأتي هذا في إطار المسئولية الاجتماعية لمؤسسة حياة كريمة تجاه المواطن، وفي ظل الأوضاع الاقتصادية على مستوى العالم، من خلال عقد ملتقيات التوظيف الكبرى بالمحافظات لكافة الفئات والمؤهلات للحصول على فرص العمل المناسبة، وذلك على مستوى ثماني محافظات هم (بني سويف- الغربية- أسيوط- المنوفية- الشرقية- قنا- القليوبية-الإسماعيلية).

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