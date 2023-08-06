باقي 20 يوم|موعد انتهاء التقديم في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

كشف السفير هشام بدر، المنسق العام لـ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تفاصيل التعاون بين المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والمجلس الوطني المصري للتنافسية.



وقال “بدر” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الأخبار” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، اليوم الأحد، إن مصر تأخذ كل الاجراءات لإيجاد حلول للتحديات المناخية الدولية التي تجتاح العالم، متابعًا أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية حظيت بتأييد واسع وكانت من أنجح المبادرات التي خرجت من مؤتمر المناخ كوب 27 بشهادة الأمم المتحدة.



وأضاف المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ، أن المبادرة تم تقديمها مرة أخرى هذا العام وتلقت الكثير من المشروعات من جميع محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أنه متبقي 20 يومًا على نهاية تقديم المشروعات للمبادرة، حيث ينتهي قبول المشروعات في 1 سبتمبر، مؤكدًا: “لو حد عنده مشروع لسه في فرصة أنه يقدم في المبادرة.. والتقديم يتم إلكترونيًا عبر منصة المبادرة”.

