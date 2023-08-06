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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: قناة السويس الموازية اللبنة الأولى في بناء الجمهورية الجديدة

النائب مصطفى قدري
النائب مصطفى قدري الشريف عضو مجلس الشيوخ

قال النائب مصطفى قدري الشريف عضو مجلس الشيوخ إن قناة السويس الجديدة تمثل ملحمة وطنية وشريانا لحركة التجارة العالمية حيث ساهمت علي زيادة القدرة الاستيعابية لمرور السفن دون توقف لتحقق إيرادات غير مسبوق على مدار السنوات الماضية.

 

وأكد الشريف فى بيان صحفى له علي أن القيادة السياسية كانت حريصة علي إنشاء قناة السويس الجديدة كأول لبنه في بناء الجمهورية الجديدة بسواعد وإرادة مصرية من أبناء هذا الوطن الذي أمن بفكر قيادته الرشيدة لكي تستفيد منه الأجيال القادمة وترد علي الإشاعات المغرضة بالإيرادات والأرقام القياسية التي تسجلها القناة منذ إنشائها.

 

وأضاف أن قناة السويس الجديدة لها دور كبير في تحويل محافظات القناة إلى مراكز صناعية وتجارية وعالمية وسياحية بما يساهم في الإسراع في تنمية المحافظات المحيطة لتصبح الآن أكثر المناطق جاذبة للاستثمارات علي مستوى العالم بشهادة كبرى المؤسسات الدولية لتدشن لمرحلة جديدة في تاريخ الدولة المصرية الحديثة.

 

وطالب النائب مصطفى قدري الشريف الشعب المصري عامة وأهالي الصعيد خاصة الوقوف خلف قيادتهم الحكيمة ودعا إلى المشاركة في الاستحقاقات الدستورية القادمة لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة في ظل ما تحقق من إنجازات ومشروعات تنموية ومجتمعية يشهد بها القاصي والداني لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

قناة السويس الجديدة مرور السفن الجمهورية الجديدة الايرادات الإشاعات المغرضة

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