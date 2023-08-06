برلماني: المبادرات الرئاسية تستهدف تحسين الخدمات الصحية للمواطنين

أكد نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، أن ما تحقق في مجال الصحة العامة خلال السنوات الماضية، من خلال المبادرات الرئاسية تستهدف الارتقاء بالقطاع للوصول إلى أفضل مستويات.

وأشاد نسيم، بإعلان وزارة الصحة إطلاق 180 قافلة طبية مجانية بجميع محافظات الجمهورية، خلال شهر أغسطس الجارى، ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة"، وهى قوافل طبية تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأشار وكيل دينية الشيوخ، إلى تأكيد وزير الصحة بإطلاق القوافل الطبية المجانية، في المراكز بداخل المناطق والوحدات الطبية بكل محافظة، وتستمر ليومين متتالين، للوصول لكل المرضى والمحتاجين.

وتابع: ما يجري في قطاع الصحة سواء مبادرات رئاسية أو أنشطة علاجية مختلفة أو تطوير شامل يعود إلى توجيهات مباشرة من الرئيس السيسي ضمن خطة شاملة للنهوض بقطاع الصحة.