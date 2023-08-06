عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأزهر ينظم دورة تدريبية لتنمية المهارات الدعوية للطالبات الوافدات

فضيلة الإمام الأكبر
فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر

ينظم الأزهر الشريف، من خلال أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب وبالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية ومدن البعوث الإسلامية الدورة التدريبية الأولى للطالبات الوافدات بالأزهر بعنوان: "تنمية المهارات الدعوية" تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب_ شيخ الأزهر، د. محمد الضويني _وكيل الأزهر، وإشراف الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية  العربية د. نظير عيّاد، د. حسن الصغير - رئيس الأكاديمية، د. إلهام شاهين المشرف على الطالبات الوافدات بمدن البعوث الإسلامية.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد، إن الدورة تأتي انطلاقًا من حرص الأزهر الشـريف على إعداد وتأهيل وتدريب الطالبات الوافدات بالأزهر الشريف على مهارات الإعداد الدعوي والقيادة الدعوية في المجتمعات المختلفة، وفقًا للمنهج الوسطي الأصيل بما يحقق رسالة الأزهر ودوره العالمي.

وأشار إلى أنها تستهدف تكوين عقلية أزهرية، تعي أصول الدين فهمًا وعملًا وسلوكًا، وتحسن التواصل الإيجابي مع الجماهير؛ مساهمة في إيصال الدعوة إلى الناس بآداب إيصالها ونشرها، ورغبة في تكوين جيل إيجابي في النطاق الدعوي الرشيد داخليًا وخارجيًا.

فيما بيّن د. حسن الصغير ، أن الدورة تستهدف -أيضًا- إعداد جيل من الداعيات قادر على توعية المجتمع وهدايته إلى الإسلام وفقًا للرؤية الصحيحة والرشيدة لهذا الدين، والمتمثلة في المنهج الدعوي المرتبط بالأزهر الشريف لأكبر عدد من المدعوين، وبأفضل وسيلة عصرية احترافية تحقق الأهداف المرجوة من مثل هذه الدورات التأهيلية.

وأوضحت د. إلهام شاهين، أن الأهداف الإجرائية للبرنامج تتمثل في تعريف المتدربات على تاريخ الدعوة الإسلامية و أهم مبادئها وأصولها، إكسابهن المهارات الضرورية للعمل الدعوي وخدمة المجتمعات الإنسانية، الإعداد النفسي والتربوي لذاتية الداعيات والتدريب العملي على الثبات الانفعالي، بناء ثقافة دعوية حول القضايا المهمة في ساحات الدعوة والدعاة، فضلًا عن تكوين عقلية نقدية تتميّز بالقدرة على تحليل الشبهات المثارة على الدعوة والرد عليها، التدريب العملي على مهارات التخطيط والإعداد والإنتاج الإعلامي الدعوي بكل صورة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بكلتا يديه امسك مواطن عفتها.. فضيحة سائق يعمل بتطبيق أند درايف

إلحق اشتري قبل نهاية الشهر.. تراجع ملحوظ في أسعار الذهب وفرصة للاستثمار

سباق جديد في ضم أشرف بن شرقي بالدوري المصري.. تفاصيل

الأهلي على صفيح ساخن| التعديلات تضرب الفريق.. عبد القادر يشعل الأزمات.. وبيراميدز يهدد الأحمر

خاص|هونت عليهم.. سبب رحيل سيد عبدالحفيظ عن النادي الأهلي

أسعار السجائر سترتفع من جديد .. أعرف هتوصل كام

مفيش تنازل.. تطورات مفاجئة في أزمة الشحات والشيبي| قرار خلال ساعات

«الساعات القادمة نار من جديد احذروا»|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس ودرجات الحرارة

ترشيحاتنا

«اتخطبت لراقص»| ثراء جبيل.. جميلة انتقمت منها روبي فاشتهرت «فيديوجراف»

مفاجأة صادمة .. رضوى الشربيني تعترف بتعرضها للتحرش اللفظى يوميا.. تفاصيل

تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.. الكيلاني: وزارة الثقافة تبدأ العمل أون لاين

منظمة يونسيف: مصر حققت العديد من الإنجازات في مجال التعليم

زواج عرفي وتعذيب وخيانة صديق| اعترافات مروعة لكتيبة إعدام طبيب الساحل.. تفاصيل مثيرة

العراق وحلف الناتو يبحثان التعاون الأمني المشترك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مكشوف.. درة تظهر عبر إنستجرام بإطلالة جريئة وأنيقة |شاهد

سهلة واقتصادية.. طريقة تحضير كازا باستا

بعد 36 ساعة فقط.. أب وأم يتخليان عن ابنهما لسبب صادم

طريقة عمل دانيت منزلي

فيديو

اسمه في الباسبور.. أحمد أبو المجد يكشف سر منع حفل ترافيس سكوت

أنا في خدمة مصر.. نادية مصطفى تعلق على حفلات مهرجان العلمين

كان على شكل حرف s.. مأساة فنانة شهيرة بسبب مرض بالعمود الفقري

ظهور آثار العلمين.. اكتشاف سفينة غارقة محملة بالنبيذ تعود للقرن الثالث قبل الميلاد|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ