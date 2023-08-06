زوجان يتوفيان بفارق 10 أيام يشعلان تعاطف رواد السوشيال ميديا.. اعرف القصة كاملة

أثارت قصة وفاة زوجين بفارق أيام الكثير من الجدل لدى رواد السوشيال ميديا، حيث توفيت الزوجة غادة الجوابرة، وهي تعمل معلمة بمدرسة الأوائل النموذجية، وكانت تعاني من السرطان، بعد 10 أيام على وفاة زوجها.

يعد زوجها الدكتور سرحان زيادة أحد أمهر أطباء الطب النووي في مستشفى الأهلي في مدينة الخليل بفلسطين، وقد توفي نتيجة لإصابته بنوبة قلبية بشكل مفاجئ ودون أي أعراض.

وقد توفي الزوجان ليتركا خلفهما 3 أطفال.

على الجانب الآخر، نعت مدرسة الأوائل النموذجية للفتيات التي كانت تعمل بها بمنشور على السوشيال ميديا وكتبت: “الزميلة غادة جوابرة في ذمة الله، وذلك بعد أسبوع من وفاة زوجها”.