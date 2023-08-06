أخبار التوك شو| السيسي يودع ملك البحرين.. مفاجأة في سعر الذهب.. وتحذيرات عاجلة من الأرصاد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة،منها أخر تحركات الذهب، و الدولار، ومميزات قناة السويس الجديدة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

يودع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ملك البحرين حمد بن عيسى لدى مغادرته مدينة العلمين.

جاء ذلك في نبأ عاجل أذاعته فضائية "إكسترا نيوز".

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 : 2474 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2165 جنيها.

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم



أسعار العملات. شراء. بيع

الدولار الأمريكي 30.84 93. 30

اليورو. 33.74 33.85

الجنيه الإسترليني 39.04 39.17

كشف الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز وتنمية البحيرات والثروة السمكية، تفاصيل نفوق أعداد كبيرة من الأسماك على شواطئ الإسكندرية.

أكد الناقد الرياضي كريم سعيد، أن السر وراء التحول في مستوى النادي الاهلي من فترة بيتسو موسيماني لمارسيل كولر ، أنه استطاع علاج الأخطاء التي كانت موجودة منها العامل البدني.

وقال كريم سعيد، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “لميس سلامة”، أن هزيمة الأهلي من صنداونز أعطت درسا قويا للأهلي، مؤكدا أنه بعد تلك الهزيمة تحول مستوى النادي الاهلي ونجح في الظهور بشكل مميز.

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة، مشيرا إلى أنه ستكون ذروة الارتفاع، خاصة أن درجات الحرارة في الظل ستسجل نحو 39 درجة مئوية.

تحدث المهندس هشام هاني، وكيل مدير الإدارة الهندسية بقناة السويس في الذكرى الثامنة لـ إنشاء قناة السويس الجديدة، عن دور الإدارة الهندسية وأهميتها في تطوير القناة، قائلا: إن الإدارة الهندسية مختصة بعمل وإدارة كافة التصميمات الخاصة بالقناة.



أكد الربان هلال يحيى، مراقب الملاحة في قناة السويس، أن المزايا الملاحية لقناة السويس الجديدة هي أنها جعلت السفن تعبر في 11 ساعة بدلًا من 20 ساعة، وذلك يوفر وقتًا طويلًا، بالإضافة إلى توفير الوقود.

قال الفنان تامر عاشور، إن مهرجان العلمين مهم جدا والتنظيم رائع واختيار الفنانين مميز في ظل وجود عدد كبير من السائحين العرب والأجانب، لافتًا إلى أن المهرجان له دور كبير في الترويج السياحي، بسبب تنظيمه المبهر وتوفير الراحة للفنانين وأعضاء الفرق المصاحبة لهم.

قال المهندس صبري نصر، رئيس المكتب الفني لهيئة قناة السويس، إن الهيئة مصرية اقتصادية دولية يمر فيها ما بين 10% إلى 12% من تجارة النقل البحري العالمي، وبالتالي، فإن لها نصيباً كبيراً في التجارة العالمية.