عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

أخبار التوك شو| السيسي يودع ملك البحرين.. مفاجأة في سعر الذهب.. وتحذيرات عاجلة من الأرصاد

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة،منها أخر تحركات الذهب، و الدولار، ومميزات قناة السويس الجديدة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

الرئيس السيسي يودع ملك البحرين حمد بن عيسى لدى مغادرته مدينة العلمين

 

يودع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ملك البحرين حمد بن عيسى لدى مغادرته مدينة العلمين. 

جاء ذلك في نبأ عاجل أذاعته فضائية "إكسترا نيوز".

 

أسعار الذهب اليوم الأحد 6 أغسطس 2023

 

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 :  2474 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2165 جنيها.

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 6 أغسطس 2023

 

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم 


أسعار العملات.     شراء.                 بيع

الدولار الأمريكي   30.84           93. 30

اليورو.             33.74           33.85

الجنيه الإسترليني  39.04         39.17

مفاجأة في نفوق كميات كبيرة من الأسماك على شواطئ الإسكندرية

 

كشف الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز وتنمية البحيرات والثروة السمكية، تفاصيل نفوق أعداد كبيرة من الأسماك على شواطئ الإسكندرية.

كيف سيفيد إمام عاشور الأهلي بالموسم الجديد؟.. وموعد دفع غرامة كهربا|ناقد رياضي يوضح

 

أكد الناقد الرياضي كريم سعيد، أن السر وراء التحول في مستوى النادي الاهلي من فترة بيتسو موسيماني لمارسيل كولر ، أنه استطاع علاج الأخطاء التي كانت موجودة منها العامل البدني.

وقال كريم سعيد، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “لميس سلامة”، أن هزيمة الأهلي من صنداونز أعطت درسا قويا للأهلي، مؤكدا أنه بعد تلك الهزيمة تحول مستوى النادي الاهلي ونجح في الظهور بشكل مميز. 

39 في الظل.. الأرصاد تقدم تحذيرات عاجلة حول طقس اليوم

 

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة  العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة، مشيرا إلى أنه ستكون ذروة الارتفاع، خاصة أن درجات الحرارة في الظل ستسجل نحو 39 درجة مئوية.

في الذكرى الثامنة على افتتاح قناة السويس الجديدة.. اعرف أهم

 مميزاتها

 

تحدث المهندس هشام هاني، وكيل مدير الإدارة الهندسية بقناة السويس في الذكرى الثامنة لـ إنشاء قناة السويس الجديدة، عن دور الإدارة الهندسية وأهميتها في تطوير القناة، قائلا: إن الإدارة الهندسية مختصة بعمل وإدارة كافة التصميمات الخاصة بالقناة.
 

الربان هلال يحيى: السفن تعبر قناة السويس الجديدة في 11 ساعة فقط

 

أكد الربان هلال يحيى، مراقب الملاحة في قناة السويس، أن المزايا الملاحية لقناة السويس الجديدة هي أنها جعلت السفن تعبر في 11 ساعة بدلًا من 20 ساعة، وذلك يوفر وقتًا طويلًا، بالإضافة إلى توفير الوقود.

تامر عاشور: تنظيم مهرجان العلمين مبهر وتحضيراته غير مسبوقة

 

قال الفنان تامر عاشور، إن مهرجان العلمين مهم جدا والتنظيم رائع واختيار الفنانين مميز في ظل وجود عدد كبير من السائحين العرب والأجانب، لافتًا إلى أن المهرجان له دور كبير في الترويج السياحي، بسبب تنظيمه المبهر وتوفير الراحة للفنانين وأعضاء الفرق المصاحبة لهم.

صبري نصر: قرار الرئيس بحفر القناة الجديدة حكيم وأحدث طفرة كبيرة

 

قال المهندس صبري نصر، رئيس المكتب الفني لهيئة قناة السويس، إن الهيئة مصرية اقتصادية دولية يمر فيها ما بين 10% إلى 12% من تجارة النقل البحري العالمي، وبالتالي، فإن لها نصيباً كبيراً في التجارة العالمية.

الذهب الدولار قناة السويس الجديدة الرئيس السيسي مدينة العلمين امام عاشور الأهلى الأرصاد طقس مهرجان العلمين تامر عاشور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زواج عرفي وتعذيب وخيانة صديق| اعترافات مروعة لكتيبة إعدام طبيب الساحل.. تفاصيل مثيرة

قبلها وامسك مواطن عفتها.. مفاجأة غير سعيدة بفضيحة سائق تطبيق اند درايف

بنك مصر يطرح شهادات إدخارية شهرية وسنوية بعائد تنافسي

بكلتا يديه امسك مواطن عفتها.. فضيحة سائق يعمل بتطبيق أند درايف

أغسطس الجحيم|تحذيرات الأرصاد مستمرة من الطقس و4 ظواهر غريبة أبرزها سقوط أمطار

خاص|هونت عليهم.. سبب رحيل سيد عبدالحفيظ عن النادي الأهلي

سباق جديد في ضم أشرف بن شرقي بالدوري المصري.. تفاصيل

مفيش تنازل.. تطورات مفاجئة في أزمة الشحات والشيبي| قرار خلال ساعات

ترشيحاتنا

الصحة تبحث التعاون مع شركة أدوية عالمية لاكتشاف وعلاج الأمراض الوراثية والنادرة

إيقاف هذا الشخص عامين.. عقوبات صارمة من لجنة المسابقات ضد الأهلي والمصري

الألمان يعانون من غلاء تكلفة بناء المباني.. وأسعار الإيجار في ارتفاع جنوني

كارثة وشيكة .. تحذير أمريكي عاجل لـ أوكرانيا من فخ روسيا المميت

صدي البلد يكشف أسباب إختيار خليفة طبيب الأهلي.. خاص

إعلان صادم من روسيا بشأن مفاوضات إنهاء الحرب مع أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لامع وجريء .. رانيا منصور تثير ضجة بفستانها الأخير| شاهد

بفستان مكشوف.. درة تظهر عبر إنستجرام بإطلالة جريئة وأنيقة |شاهد

سهلة واقتصادية.. طريقة تحضير كازا باستا

بعد 36 ساعة فقط.. أب وأم يتخليان عن ابنهما لسبب صادم

فيديو

«اتخطبت لراقص»| ثراء جبيل.. جميلة انتقمت منها روبي فاشتهرت «فيديوجراف»

مفاجأة صادمة .. رضوى الشربيني تعترف بتعرضها للتحرش .. تفاصيل

اسمه في الباسبور.. أحمد أبو المجد يكشف سر منع حفل ترافيس سكوت

أنا في خدمة مصر.. نادية مصطفى تعلق على حفلات مهرجان العلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ