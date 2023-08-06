عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مفاجأة مبشرة .. تعرف على الموعد النهائي لإطلاق موبايل iPhone 15

مفاجأة مبشرة..تعرف
مفاجأة مبشرة..تعرف على الموعد النهائي لإطلاق م

ظهرت مؤخرًا عدة تقارير جديدة تتعلق بسلسلة هواتف آيفون من أبل لعام 2023 والتي ألمحت إلى مواصفاتها وميزاتها المحتملة. ولكن الآن يبدو أن تاريخ إطلاق سلسلة آيفون iPhone 15 قد تم تسريبه أيضًا. يمكن أن تطلق الهواتف الجديدة الرائدة في الشهر المقبل، لذا ها هي جميع التفاصيل.

 

تاريخ إطلاق سلسلة iPhone 15 من أبل
 

في حين أفادت التقارير الأولية بأن الشركة العملاقة آبل ستؤجل حدث الإطلاق، فإن تقريرًا جديدًا يشير إلى خلاف ذلك. وجد تقرير جديد أن شركات الاتصالات المتنقلة في الولايات المتحدة تطلب من موظفيها أخذ إجازة في 13 سبتمبر بسبب إعلان كبير لهاتف ذكي. لم يتم ذكر الطراز المعني بالتحديد، ولكن من المرجح أن يكون هو الآيفونات الجديدة نظرًا لمطابقته لجدول إطلاق آبل السنوي.

ابعد عن iPhone 15 وخليك في 14.. اعرف السبب

عليك أن تضع في اعتبارك أن هذا مجرد تخمين في الوقت الحالي وليس تقريرًا مؤكدًا. 
وزعمت شائعة حديثة أن الشركة قد تؤجل الإطلاق بسبب مشاكل الإنتاج لهواتف iPhone 15 pro وآيفون iPhone 15 Pro Max الأعلى تكلفة، ومع ذلك يزعم تقرير آخر أن الإطلاق سيكون مازال في الوقت المحدد في سبتمبر.


وبالنسبة للأجهزة، تتضمن سلسلة iPhone 15 أربعة طرزات، وهي iPhone 15 وiPhone 15 Plus و iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max. يفترض أن تتميز هواتف آيفون 15 بتحسينات عن الأجهزة السابقة إلى جانب بعض التغييرات في التصميم مثل زر العمل القابل للبرمجة الذي يحل محل زر الكتم.

iPhone iphone 15 iphone 15 Pro iPhone 15 Pro Max آيفون آيفون 15 تاريخ إطلاق سلسلة iPhone 15

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيقاف هذا الشخص عامين.. عقوبات صارمة من لجنة المسابقات ضد الأهلي والمصري

قبلها وامسك مواطن عفتها.. مفاجأة غير سعيدة بفضيحة سائق تطبيق اند درايف

بكلتا يديه امسك مواطن عفتها.. فضيحة سائق يعمل بتطبيق أند درايف

الكفن.. خالد الجندي يكشف عن آخر كلمات شمس البارودي لابنها أثناء دفنه

بنك مصر يطرح شهادات إدخارية شهرية وسنوية بعائد تنافسي

تسريب برومو تقديم اللاعب| حقيقة ظهور رمضان صبحي بـ تيشيرت الزمالك.. شاهد

زواج عرفي وتعذيب وخيانة صديق| اعترافات مروعة لكتيبة إعدام طبيب الساحل.. تفاصيل مثيرة

مفيش تنازل.. تطورات مفاجئة في أزمة الشحات والشيبي| قرار خلال ساعات

موضوعات متعلقة

لأصحاب الرواتب القليلة.. أرخص تكييف سبليت 2.25 حصان في مصر

ببلاش.. أفضل موبايل سامسونج بسعر اقتصادي في مصر

تحذير من النصابين.. ازاي تتأكد إن موبايل آيفون اللي معاك أصلي مش مضروب

بنص سعر Apple Watch.. أحدث ساعة ذكية بشحن يمتد إلى 10 أيام

ابعد عن iPhone 15 وخليك في 14.. اعرف السبب

الهاتف الأفضل مبيعا.. عرض على موبايل شاومي بسعر 2000 جنيه فقط

المنافس لسامسونج وOppo.. موبايل Infinix بسعر 2200 جنيه فقط

آيفون الغلابة.. موبايل Realme C53 بنفس التصميم وسعر رخيص جدا

ترشيحاتنا

جنون.. تحذير أمريكي عاجل من سلوك حلف الناتو الكارثي في أوكرانيا

مخططات يائسة للجماعة الإرهابية.. مصدر أمنى يكشف حقيقة وجود اشتباكات بين الأمن والمواطنين

لتجنب حمى الضنك والتيفود.. الصحة تحذر المواطنين وتنصح بهذه الأشياء

أخطر كارثة مناخية.. ارتفاع شديد بدرجات الحرارة يتسبب في مأساة

محلل سياسى: وقف الدعم الأمريكي لـ أوكرانيا ينهي الحرب الروسية على الفور

رئيس الوزراء يصل عمان لترؤس اجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انفصالها عن خطيبها.. أسما إبراهيم تثير الجدل بإطلالتها في الساحل

أثناء تفقده مصانع الأسلحة .. قبعة كيم جونج أون تلفت الانتباه | صور

طريقة عمل البرجر .. 5 وصفات مختلفة

فتاة تتعرض لحادث دهس جديد في المغرب.. ما القصة؟

فيديو

محمد رياض في ندوة صدى البلد يكشف: سر عدم تكريم عبلة كامل.. واختيار عادل إمام.. حقيقة تعرضه لأزمة بسبب الجن هايم.. واحترافه كرة القدم.. فيديو

قصة غرق القاطرة فهد بقناة السويس.. قوات الإنقاذ تنتشل جثمان شهيد الواجب «فيديوجراف»

«اتخطبت لراقص»| ثراء جبيل.. جميلة انتقمت منها روبي فاشتهرت «فيديوجراف»

مفاجأة صادمة .. رضوى الشربيني تعترف بتعرضها للتحرش .. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ