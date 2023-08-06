مفاجأة مبشرة .. تعرف على الموعد النهائي لإطلاق موبايل iPhone 15

ظهرت مؤخرًا عدة تقارير جديدة تتعلق بسلسلة هواتف آيفون من أبل لعام 2023 والتي ألمحت إلى مواصفاتها وميزاتها المحتملة. ولكن الآن يبدو أن تاريخ إطلاق سلسلة آيفون iPhone 15 قد تم تسريبه أيضًا. يمكن أن تطلق الهواتف الجديدة الرائدة في الشهر المقبل، لذا ها هي جميع التفاصيل.

تاريخ إطلاق سلسلة iPhone 15 من أبل



في حين أفادت التقارير الأولية بأن الشركة العملاقة آبل ستؤجل حدث الإطلاق، فإن تقريرًا جديدًا يشير إلى خلاف ذلك. وجد تقرير جديد أن شركات الاتصالات المتنقلة في الولايات المتحدة تطلب من موظفيها أخذ إجازة في 13 سبتمبر بسبب إعلان كبير لهاتف ذكي. لم يتم ذكر الطراز المعني بالتحديد، ولكن من المرجح أن يكون هو الآيفونات الجديدة نظرًا لمطابقته لجدول إطلاق آبل السنوي.

عليك أن تضع في اعتبارك أن هذا مجرد تخمين في الوقت الحالي وليس تقريرًا مؤكدًا.

وزعمت شائعة حديثة أن الشركة قد تؤجل الإطلاق بسبب مشاكل الإنتاج لهواتف iPhone 15 pro وآيفون iPhone 15 Pro Max الأعلى تكلفة، ومع ذلك يزعم تقرير آخر أن الإطلاق سيكون مازال في الوقت المحدد في سبتمبر.



وبالنسبة للأجهزة، تتضمن سلسلة iPhone 15 أربعة طرزات، وهي iPhone 15 وiPhone 15 Plus و iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max. يفترض أن تتميز هواتف آيفون 15 بتحسينات عن الأجهزة السابقة إلى جانب بعض التغييرات في التصميم مثل زر العمل القابل للبرمجة الذي يحل محل زر الكتم.