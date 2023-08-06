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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة البيئة تصدر قرارا بتطبيق نظام العمل online يوم الأحد بالوزارة

صدى البلد

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة قرار رقم ٢٤٢ لسنة ٢٠٢٣ والصادر بتاريخ ٢٠٢٣/٨/١ ولصالح العمل ومقتضياته اعتباراً من ٢٠٢٣/٨/٦ وحتي ٢٠٢٣/٩/٣٠، يخصص يوم الأحد من كل أسبوع ليكون العمل فيه (on line) بكافة القطاعات والإدارات بالوزارة والأجهزة التنفيذية التابعة لها، حيث يأتى ذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم ٢٤٩ بتاريخ  ٢٠٢٣/٧/٢٧.

 

ويستثني من هذا القرار عدد من الإدارات نظرا لطبيعة العمل الخاصة بهم وأهمها، المحميات الطبيعية، والإدارات المعنية بالتفتيش والالتزام البيئي بالأجهزة التنفيذية وفروعها، والإدارات المعنية بخدمة المواطنين والمستثمرين بالأجهزة التنفيذية وفروعها، واللجان المشكلة بالأجهزة التنفيذية والتى من طبيعة عملها التعامل مع الجمهور أو القيام بأعمال المتابعة والتفتيش.

 

هذا ويتولي رؤساء الأجهزة التنفيذية ورؤساء القطاعات ورؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم المتابعة والإشراف والتأكد من قيام العاملين تحت رئاستهم بتنفيذ التعليمات والأعمال المكلفين للقيام بها بنظام ( on line) تنفيذاً لهذا القرار.

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