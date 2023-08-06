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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تعرف على أرخص Air Fryer في مصر.. لمحدودي الدخل 

لفورمة الساحل بدون
لفورمة الساحل بدون حرمان..تعرف على أرخص Air Fryer في مصر ..ل

تعد القلايات الهوائية Air Fryer من أفضل الخيارات الصحية، حيث تقوم بإعداد الطعام المقلي بدون أي زيوت ما يجعله مفيدا للريجيم واختيارا مثاليا لمن يعانون من الأمراض المزمنة. وتقوم فكرة القلايات الهوائية على تدوير الهواء الساخن بسرعة حول الطعام باستخدام القليل من الزيت أو بدونه لطهي طعام صحي خال من الدهون ذات طبقة مقرمشة.
 

تعيد القلايات الهوائية تسخين الطعام بنتائج تتفوق على الميكرويف العادي. بالإضافة إلى ذلك، تتطلب القلايات الهوائية كمية قليلة من الزيت لجعل الأطعمة مقرمشة ، ما يعني جزءًا بسيطًا من السعرات الحرارية والدهون في طرق الطهي التقليدية ، مثل القلي العميق.

يجد بعض الأشخاص مشكلة عند محاولة العثور على القلايات الهوائية، لذلك نستعرض أرخص قلاية هوائية في مصر والتي ظهرت مؤخرا تحت العلامة التجارية "سوكاني".

 

Sokany قلاية الهواء الصحية مزودة بشاشة ديجيتال تعمل باللمس- سعة 5 لترات

 

الوصف

 

تتيح لك تقنية المقلاة الهوائية من سوكاني القلي بالهواء لتحضير طعام مقرمش من الخارج وطري من الداخل. لا تحتاج إلى القليل من الزيت أو لا تحتاج إلى زيت لضمان الحصول على قوام مثالي ونتائج لذيذة!
 

تقنية مقلاة سوكاني الهوائية للقلي الصحي
تتيح لك تقنية المقلاة الهوائية sokany الفريدة من Airfryer القلي ، والخبز ، والشواء ، والوجبات الخفيفة اللذيذة والوجبات التي تحتوي على دهون أقل من المقلاة التقليدية، باستخدام القليل من الزيت أو بدونه! قلاية سوكاني الهوائية بتقنية الهواء تخلق أيضًا رائحة أقل من القلايات التقليدية ، فهي سهلة التنظيف وآمنة واقتصادية للاستخدام اليومي!

لفورمة الساحل بدون حرمان..تعرف على أرخص Air Fryer في مصر ..لمحدودي الدخل 


 

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 باستخدام جهاز Air fryer يمكنك قليها وشويها وتحميصها وحتى خبزها، ليست رائعة للقلي فحسب ، بل تتيح لك مقلاة SOKANY الهوائية المبتكرة المزودة بتقنية الهواء الساخن  أيضًا شوي وخبز وحتى تحميص أطباقك المفضلة للحصول على حل واحد لجميع وجباتك.

 

المواصفات الأساسية

 

• سلة غير لاصقة بقفل أمان

• مؤقت 30 دقيقة

• مؤشرات ضوء التشغيل

• إشارة صوتية في نهاية الطهي

• 90-200 درجة حرارة قابلة للتعديل

• سلة قابلة للإزالة يمكن غسلها في غسالة الأطباق

• مقبض مقاوم للحرارة ومضاد للحروق

• نظام آمن ضد ارتفاع درجة الحرارة

• 5.0 لتر

• 1500 واط

• 50/60 هرتز

• 220-240 فولت

• لون أسود

• تعمل باللمس

يبلغ سعر Air Fryer الديجيتال من سوكاني سعة 5 لترات حوالي 2700 جنيه في السوق المصري. 
 

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