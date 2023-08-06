مصرع 24 شخصا في حادث سير بالمغرب

أفادت السلطات المحلية المغربية بإقليم أزيلال، بأن 24 شخصا لقوا مصرعهم، اليوم الأحد، في حادثة سير وقعت على الطريق.

وأوضحت السلطات المحلية أن الحادث وقع إثر انقلاب سيارة للنقل المزدوج، حسبما نقلت "بريس بي"

ولقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرون، من بينهم 6 إصاباتهم بليغة، إثر حادثة سير وقعت منذ ايام، بالطريق الوطنية رقم 7 الرابطة بين مراكش وآسفي، بإقليم اليوسفية.



وبحسب صحيفة “هسبريس” المغربية؛ فقد انتقلت السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية إلى عين المكان من أجل اتخاذ التدابير الضرورية، حيث تم نقل المصابين إلى كل من المستشفى الإقليمي للاحسناء باليوسفية والمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش؛ من أجل تلقي الإسعافات والخضوع للفحوصات والعلاجات اللازمة.