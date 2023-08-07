مصر تطلب استضافة اجتماع الاتحاد الإفريقي لحدائق الحيوان عام 2025

تزامنا مع افتتاح حديقة الجيزة...

طلب وفد مصر المشارك في المؤتمر السنوي الثالث والثلاثين للاتحاد الإفريقي لحدائق الحيوان البرية والبحرية (PAAZA)، استضافة الاجتماع السنوي للاتحاد الإفريقي لحدائق الحيوان البرية والبحرية عام 2025.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر السنوي الثالث والثلاثين للاتحاد الإفريقي لحدائق الحيوان، التي عقدت في مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا خلال الفترة من 2 إلى 5 أغسطس الجاري.

وقال المهندس شادي أمين، رئيس العمليات بالتحالف المصري لتطوير حديقة الحيوان - في تصريح اليوم الأحد - إن مصر تقدمت بطلب لاستضافة المؤتمر الأفريقي لحدائق الحيوان.. مشيرا إلى أن ذلك يأتي تزامنا مع افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة بعد الانتهاء من تطويرها.

واستعرض أمين - خلال المؤتمر - ملف ومخطط التطوير بحديقة حيوان الجيزة، وشمل العرض نبذة تاريخية عن حديقتي الحيوان والأورمان، ومحددات المباني التراثية والأثرية، بالإضافة إلى الأشجار والنباتات التي سيتم الحافظ عليها، وكذلك التصميم، كما تم سرد عناصر ومراحل التخطيط وعرض حالة وأصناف الحيوانات وخطة التعامل معها ونقلها أثناء التطوير.

ترحيب بالعرض المصري لتطوير حديقة الحيوان

من جهته، قال الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان وعضو الوفد - في تصريح صحفي - إن العرض المصري لتطوير حديقة الحيوان لقي ترحيبا كبيرا من جانب المشاركين في المؤتمر السنوي للاتحاد الأفريقي لحدائق الحيوان والخبراء الدوليين، وأشادوا بخطة التطوير ومدى التزامها بالمعايير الدولية لحدائق الحيوان، كما شكر الاتحاد الوفد المصري على الحضور ومشاركة خطة التطوير والطلب رسميا لاستضافة مصر اجتماع الاتحاد السنوي عام 2025 .

وأضاف أن الوفد شارك في جلسات المؤتمر، وكذلك في ندوة "تأثير التغير المناخي على بيئة البحار والمحيطات" بحضور الدكتور جودي مان لانج، عضو الاتحاد الدولي لحدائق الحيوان البرية و البحرية.

