عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

نيرة أشرف جديدة في المنوفية| شاب يمزق سيدة أمام والدتها بالشارع لرفضها الزواج.. تفاصيل مثيرة

صدى البلد

في بركة السبع بالمنوفية، شهد الجميع مأساة تشبه إلى حد كبير الحادثة المأساوية للفتاة نيرة أشرف، التي تعرضت للذبح على يد زميلها أمام جامعة المنصورة بعد رفضها الزواج. 

وتعكس هذه الواقعة القاتلة واقعًا مؤلمًا من الرفض والعنف، وهي تذكير مؤلم بأهمية فهم أهمية مشكلة سوء التفاهمات والقرارات العاطفية المتسرعة. 

 

القصة المأساوية

هجوم مروع في شوارع بركة السبع

وفي أحد شوارع بركة السبع بالمنوفية، شهد المارة حادثة صادمة حيث هاجم شاب سيدة مطلقة في الشارع بشكل مروع. وتم توجيه عدة طعنات قاتلة إليها بسبب رفضها الارتباط به.

 

الفيديو يكشف التفاصيل

فيديو من كاميرا مراقبة رصد تفاصيل هذا الهجوم البشع. حيث ظهر الشاب، الذي يُدعى هاني سالم، وهو يرصد سيدة تُدعى فاطمة سالم رضوان والتي كانت برفقة والدتها. وبشكل مفاجئ، هاجمها وشن هجومًا عنيفًا باستخدام سكين، مما أسفر عن طعنها عدة مرات ووصول إحدى الطعنات إلى منطقة الرقبة والتي أدت إلى وفاتها.

 

ما هو الدافع؟

وتبيّن أن الشاب كان تقدم لخطبة السيدة بعد أن طلقت زوجها سابقًا. ومع ذلك، رفضت أسرتها هذه الخطوة بسبب سجله السيء والاتهامات السابقة بجرائم السرقة. هذا الرفض أثار غضب الشاب ودفعه لارتكاب هذا الفعل الشنيع.

 

من جانبها كشفت النيابة العامة تفاصيل الجريمة، وقالت في بيان رسمي إنها أمرت بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل السيدة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

المتهم يقر بجريمته

 

وأكدت أن المتهم أقر خلال استجوابه في التحقيقات بارتكاب الواقعة، وسجلت آلات المراقبة في مسرح الجريمة ملابسات حدوثها، مضيفة أن المتهم ترصد للقتيلة وتعدى عليها بسكين خلال سيرها ووالدتها في الطريق العام.

 

كما أشارت إلى أن القاتل كانت بينه وبين المجني عليها وذويها خلافات لرفضهم إتمام زواج ابنتهم به، بعدما علموا بسوء سلوكه وسابق اتهامه في جرائم سرقة ومعاقبته عليها بالحبس، بينما ادعى المتهم أن ما دفعه إلى القتل خلافه معهم على رد مبلغ مالي كان قد دفعه في سبيل الزواج من ابنتهم قبل أن يعلنوا رفضهم ارتباطه بها.

 

 

تشريح الجثة

 

فيما ناظرت النيابة العامة جثمان المجني عليها، وأمرت بندب مصلحة الطب الشرعي لتشريحه وبيان ما به من إصابات وكيفية حدوثها وتحديد سبب الوفاة، كما طلبت تحريات الشرطة حول الواقعة.

 

أهمية فحص سجل السلوك
 

 هذه القصة تجعلنا ندرك أهمية دراسة سجل السلوك والتصرفات السابقة للأفراد قبل اتخاذ قرارات هامة مثل الزواج. فهذا الشاب كان يحمل تاريخًا من السلوك السيء والجرائم، مما ينبغي أن يكون إشارة حمراء لأي امرأة تفكر في الارتباط به.

 

التحكم في ردود الفعل

تُظهر هذه الواقعة أيضًا أهمية التحكم في ردود الفعل والعواطف. فالشاب رد بعنف شديد عندما رُفضت خطبته، مما أدي إلى تصاعد الأمور إلى حدود الجريمة. فلو كان قادرًا على التحكم في غضبه والتفاعل بشكل أكثر برودة، ربما تجنبت هذه الحادثة الفظيعة.

الحادثة الزواج الشاب الجثة نيرة أشرف المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيقاف هذا الشخص عامين.. عقوبات صارمة من لجنة المسابقات ضد الأهلي والمصري

قبلها وامسك مواطن عفتها.. مفاجأة غير سعيدة بفضيحة سائق تطبيق اند درايف

الكفن.. خالد الجندي يكشف عن آخر كلمات شمس البارودي لابنها أثناء دفنه

بكلتا يديه امسك مواطن عفتها.. فضيحة سائق يعمل بتطبيق أند درايف

بنك مصر يطرح شهادات إدخارية شهرية وسنوية بعائد تنافسي

تسريب برومو تقديم اللاعب| حقيقة ظهور رمضان صبحي بـ تيشيرت الزمالك.. شاهد

زواج عرفي وتعذيب وخيانة صديق| اعترافات مروعة لكتيبة إعدام طبيب الساحل.. تفاصيل مثيرة

مفيش تنازل.. تطورات مفاجئة في أزمة الشحات والشيبي| قرار خلال ساعات

موضوعات متعلقة

زواج عرفي وتعذيب وخيانة صديق| اعترافات مروعة لكتيبة إعدام طبيب الساحل.. تفاصيل مثيرة

المعتصمون قتلوا 48 ودفنوهم بمقابر الصدقة| "اعتصام رابعة والنهضة" حينما حاول الإخوان إقامة دولة داخل مصر

العملة الخضراء تتهاوى| ضربة موجعة لسعر الدولار في السوق السوداء.. والسبب شهادات البنوك

علي ماهر كلمة السر| كابوس 2018 يطارد الأهلي أمام المصري في الكأس.. لقاء تلهبه الذكريات

ضربة موجعة للأحمر| بيراميدز يخطف لاعب الأهلي في صفقة لمدة 4 مواسم.. تفاصيل

حفل تخرج انتهى بمعركة| 12 إصابة في اشتباكات طالبات “تجارة طنطا”.. وأول تعليق من الكلية

يا فرحة ما تمت| إصابة 22 بينهم أطفال بالتسمم في سوهاج.. والسبب “جاتوه” النجاح

مش هتحتار| معاهد تقبل من 50% علمي علوم 2023.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

مصدر أمنى يكشف حقيقة وجود اشتباكات بين الأمن والمواطنين بإحدى المحافظات

لتجنب حمى الضنك والتيفود.. الصحة تحذر المواطنين وتنصح بهذه الأشياء

أخطر كارثة مناخية.. ارتفاع شديد بدرجات الحرارة يتسبب في مأساة

محلل سياسى: وقف الدعم الأمريكي لـ أوكرانيا ينهي الحرب الروسية على الفور

رئيس الوزراء يصل عمان لترؤس اجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية

إيمان أبو طالب: أحمد عمر هاشم بخير.. ويخضع لعملية جراحية غدا |تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انفصالها عن خطيبها.. أسما إبراهيم تثير الجدل بإطلالتها في الساحل

أثناء تفقده مصانع الأسلحة .. قبعة كيم جونج أون تلفت الانتباه | صور

طريقة عمل البرجر .. 5 وصفات مختلفة

فتاة تتعرض لحادث دهس جديد في المغرب.. ما القصة؟

فيديو

محمد رياض في ندوة صدى البلد يكشف: سر عدم تكريم عبلة كامل.. واختيار عادل إمام.. حقيقة تعرضه لأزمة بسبب الجن هايم.. واحترافه كرة القدم.. فيديو

قصة غرق القاطرة فهد بقناة السويس.. قوات الإنقاذ تنتشل جثمان شهيد الواجب «فيديوجراف»

«اتخطبت لراقص»| ثراء جبيل.. جميلة انتقمت منها روبي فاشتهرت «فيديوجراف»

مفاجأة صادمة .. رضوى الشربيني تعترف بتعرضها للتحرش .. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ