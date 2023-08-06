نيرة أشرف جديدة في المنوفية| شاب يمزق سيدة أمام والدتها بالشارع لرفضها الزواج.. تفاصيل مثيرة

في بركة السبع بالمنوفية، شهد الجميع مأساة تشبه إلى حد كبير الحادثة المأساوية للفتاة نيرة أشرف، التي تعرضت للذبح على يد زميلها أمام جامعة المنصورة بعد رفضها الزواج.

وتعكس هذه الواقعة القاتلة واقعًا مؤلمًا من الرفض والعنف، وهي تذكير مؤلم بأهمية فهم أهمية مشكلة سوء التفاهمات والقرارات العاطفية المتسرعة.

القصة المأساوية

هجوم مروع في شوارع بركة السبع

وفي أحد شوارع بركة السبع بالمنوفية، شهد المارة حادثة صادمة حيث هاجم شاب سيدة مطلقة في الشارع بشكل مروع. وتم توجيه عدة طعنات قاتلة إليها بسبب رفضها الارتباط به.

الفيديو يكشف التفاصيل

فيديو من كاميرا مراقبة رصد تفاصيل هذا الهجوم البشع. حيث ظهر الشاب، الذي يُدعى هاني سالم، وهو يرصد سيدة تُدعى فاطمة سالم رضوان والتي كانت برفقة والدتها. وبشكل مفاجئ، هاجمها وشن هجومًا عنيفًا باستخدام سكين، مما أسفر عن طعنها عدة مرات ووصول إحدى الطعنات إلى منطقة الرقبة والتي أدت إلى وفاتها.

ما هو الدافع؟

وتبيّن أن الشاب كان تقدم لخطبة السيدة بعد أن طلقت زوجها سابقًا. ومع ذلك، رفضت أسرتها هذه الخطوة بسبب سجله السيء والاتهامات السابقة بجرائم السرقة. هذا الرفض أثار غضب الشاب ودفعه لارتكاب هذا الفعل الشنيع.

من جانبها كشفت النيابة العامة تفاصيل الجريمة، وقالت في بيان رسمي إنها أمرت بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل السيدة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

المتهم يقر بجريمته

وأكدت أن المتهم أقر خلال استجوابه في التحقيقات بارتكاب الواقعة، وسجلت آلات المراقبة في مسرح الجريمة ملابسات حدوثها، مضيفة أن المتهم ترصد للقتيلة وتعدى عليها بسكين خلال سيرها ووالدتها في الطريق العام.

كما أشارت إلى أن القاتل كانت بينه وبين المجني عليها وذويها خلافات لرفضهم إتمام زواج ابنتهم به، بعدما علموا بسوء سلوكه وسابق اتهامه في جرائم سرقة ومعاقبته عليها بالحبس، بينما ادعى المتهم أن ما دفعه إلى القتل خلافه معهم على رد مبلغ مالي كان قد دفعه في سبيل الزواج من ابنتهم قبل أن يعلنوا رفضهم ارتباطه بها.

تشريح الجثة

فيما ناظرت النيابة العامة جثمان المجني عليها، وأمرت بندب مصلحة الطب الشرعي لتشريحه وبيان ما به من إصابات وكيفية حدوثها وتحديد سبب الوفاة، كما طلبت تحريات الشرطة حول الواقعة.

أهمية فحص سجل السلوك



هذه القصة تجعلنا ندرك أهمية دراسة سجل السلوك والتصرفات السابقة للأفراد قبل اتخاذ قرارات هامة مثل الزواج. فهذا الشاب كان يحمل تاريخًا من السلوك السيء والجرائم، مما ينبغي أن يكون إشارة حمراء لأي امرأة تفكر في الارتباط به.

التحكم في ردود الفعل

تُظهر هذه الواقعة أيضًا أهمية التحكم في ردود الفعل والعواطف. فالشاب رد بعنف شديد عندما رُفضت خطبته، مما أدي إلى تصاعد الأمور إلى حدود الجريمة. فلو كان قادرًا على التحكم في غضبه والتفاعل بشكل أكثر برودة، ربما تجنبت هذه الحادثة الفظيعة.