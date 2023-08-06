أخبار السيارات.. تعرف على سيارات الشيخ محمد بن زايد الفارهة .. إرشادات مهمة لـ خفض استهلاك الوقود

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أعلنت وزارة العدل عن طرق استدعاء سيارة التوثيق المتنقلة التباعة لمصلحة الشهر العقاري الي المنازل و الشركات، حيث يبلغ عدد سيارات التوثيق التابعة للشهر العقاري علي مستوي جمهورية مصر العربية 52 سيارة مجهزة بكافة المعدات والتكنولوجيات المتقدمة .



فيراري هي شركة إيطالية تعمل في صناعة السيارات الرياضية ، ويقع مقرها الرئيسي في إيطاليا في مارانيلو، وتم تأسيسها علي يد إنزو فيراري عام 1947، والأكثر شهرة في تاريخ السيارات، وهي من ابرز السيارات عالميا ، وتتمتع بمحركات قوية ، بالإضافة الي تصميمها المختلفة والمتنوعة التي تناسب مختلف الفئات .

يعرف سمو الشيخ محمد بن زايد بن سلطان ولي عهد أبو ظبي، بحبه للسيارات الفارهة والحديثة، وبالتالي يمتلك مجموعة ميزة من السيارات المتطورة والحديثة، والتي يوجد بها العديد من المميزات والتكنولوجيات المتطورة، وذلك لتوفير أكبر قدر من الراحة والرفاهية عند استقلالها أو قيادتها.

ارتفعت أسعار الوقود من فترة مما أدي الي استخدام السيارات وقت الحاجة اليها فقط، حيث انه من المتوقع أن يتم زيادة المحروقات خلال النصف الثاني من عام 2023 ، بالتالي اتجه المواطنين الي تقليل استهلاك الوقود، والبحث عن افضل الطرق لتوفير القود بقدر المستطاع .



أعلنت شركة بورشه عن إنتاج ساعة جديدة احتفلا بطرازها المحدود 911 ، وسيتم إنتاج الساعة بإصدارات محدودة ويطلق علي ساعة بورشه الجديدة اسم "كرونوجراف 1 - 911 S / T" ، وتنتج باللون الأسود ، بالإضافة الي بعض التفاصيل التي تم إنتاجها باللون الأبيض والأخضر والأحمر .

يتواجد داخل السوق المصري للسيارات جميع من أنواع السيارات الجديدة موديل 2023 ، كما انه تم طرح الكثير من الطرازات الجديدة التي لم تكن متوافرة من قبل منها ، وذلك رغم الصعوبات التي شهدها قطاع صناعة السيارات عالميا بسبب عدم استقرار سعر الدولار، وعدم توافر الكثير من قطع غيار السيارات الجديدة.

ينتشر داخل السوق المصري للسيارات الكثير من أنواع السيارات الصينية الجديدة ، وذلك لأن المصريين يبحثون عن سيارات ذات تصميم مميز، ومحركات قوية تساعدهم علي التنقل والتنزه مع أصدقائهم، بالإضافة إلي الذهاب الي أعمالهم بكل سهولة، ومن ضمن السيارات المتوافرة الآن في السوق المصري وبأسعار ثابتة إم جي 6 موديل 2022 .



