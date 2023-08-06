فقدان 4 مسئولين كبار بسبب هطول أمطار غزيرة في الصين

أفادت وسائل إعلام صينية رسمية، اليوم الأحد، بأن نائب رئيس البلدية وثلاثة من مسؤولي البلدية فقدوا في مدينة شولان الصينية في مقاطعة جيلين الشمالية الشرقية بعد أيام من هطول أمطار غزيرة.

وقالت وكالة أنباء “شينخوا” الصينية، إن آخر مرة سمع فيها عن الأربعة كانت أثناء المساعدة في الإغاثة من الكوارث في مقاطعتي كايوان وجينما اللتين اجتاحتهما الفيضانات.

وبحسب ما ورد واجهوا وضعًا خطيرًا قبل أن ينقطع الاتصال بهم.

ولقي ستة أشخاص حتفهم في جيلين منذ أن بدأت الأمطار الغزيرة الناجمة عن مرور إعصار دوكسوري تتساقط على المقاطعة في يوليو.

وأبلغت شولان عن متوسط هطول الأمطار اليومي 111.7 ملم حتى يوم الجمعة، مما أدى إلى إجلاء ما يقرب من 19000 شخص.

ونُقل مئات الآلاف إلى بر الأمان في العاصمة بكين، حيث أسفرت الأمطار الغزيرة عن مقتل 11 شخصًا.