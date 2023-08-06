عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فقدان 4 مسئولين كبار بسبب هطول أمطار غزيرة في الصين

الصين
الصين

أفادت وسائل إعلام صينية رسمية، اليوم الأحد، بأن نائب رئيس البلدية وثلاثة من مسؤولي البلدية فقدوا في مدينة شولان الصينية في مقاطعة جيلين الشمالية الشرقية بعد أيام من هطول أمطار غزيرة.

وقالت وكالة أنباء “شينخوا” الصينية، إن آخر مرة سمع فيها عن الأربعة كانت أثناء المساعدة في الإغاثة من الكوارث في مقاطعتي كايوان وجينما اللتين اجتاحتهما الفيضانات.

وبحسب ما ورد واجهوا وضعًا خطيرًا قبل أن ينقطع الاتصال بهم.

ولقي ستة أشخاص حتفهم في جيلين منذ أن بدأت الأمطار الغزيرة الناجمة عن مرور إعصار دوكسوري تتساقط على المقاطعة في يوليو.

وزير خارجية الصين: نرحب بزيارة الدبلوماسي الأوروبي جوزيب بوريل إلى بكين

من جدة بالسعودية .. الصين تدعم جولة ثالثة من المباحثات حول وقف حرب أوكرانيا

وأبلغت شولان عن متوسط هطول الأمطار اليومي 111.7 ملم حتى يوم الجمعة، مما أدى إلى إجلاء ما يقرب من 19000 شخص.

ونُقل مئات الآلاف إلى بر الأمان في العاصمة بكين، حيث أسفرت الأمطار الغزيرة عن مقتل 11 شخصًا.

مدينة شولان مقاطعة جيلين الصين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زواج عرفي وتعذيب وخيانة صديق| اعترافات مروعة لكتيبة إعدام طبيب الساحل.. تفاصيل مثيرة

قبلها وامسك مواطن عفتها.. مفاجأة غير سعيدة بفضيحة سائق تطبيق اند درايف

بنك مصر يطرح شهادات إدخارية شهرية وسنوية بعائد تنافسي

بكلتا يديه امسك مواطن عفتها.. فضيحة سائق يعمل بتطبيق أند درايف

أغسطس الجحيم|تحذيرات الأرصاد مستمرة من الطقس و4 ظواهر غريبة أبرزها سقوط أمطار

خاص|هونت عليهم.. سبب رحيل سيد عبدالحفيظ عن النادي الأهلي

سباق جديد في ضم أشرف بن شرقي بالدوري المصري.. تفاصيل

مفيش تنازل.. تطورات مفاجئة في أزمة الشحات والشيبي| قرار خلال ساعات

موضوعات متعلقة

إعلان عاجل من روسيا بشأن ضم أراض أوكرانية جديدة

هزيمة مدوية.. تحذيرات من كارثة في أوكرانيا

مفاجأة.. أكرانيا تتخلي عن خطة زيلينسكي للسلام

القوات الروسية تصد 8 هجمات أوكرانية خطيرة في لوجانسك

بعد الإساءة لـ أردوغان.. نداء عاجل من تركيا إلى السويد

الخارجية الأمريكية تصدر بيانا بشأن استشهاد فلسطيني على أيدي مستوطنين إسرائيليين

تونس .. انتشال 8 جثث لمهاجرين غير شرعيين قبالة صفاقس

السوداني يكشف حقيقة التنازل عن أراض عراقية لـ الكويت

ترشيحاتنا

الصحة تبحث التعاون مع شركة أدوية عالمية لاكتشاف وعلاج الأمراض الوراثية والنادرة

إيقاف هذا الشخص عامين.. عقوبات صارمة من لجنة المسابقات ضد الأهلي والمصري

الألمان يعانون من غلاء تكلفة بناء المباني.. وأسعار الإيجار في ارتفاع جنوني

كارثة وشيكة .. تحذير أمريكي عاجل لـ أوكرانيا من فخ روسيا المميت

صدي البلد يكشف أسباب إختيار خليفة طبيب الأهلي.. خاص

إعلان صادم من روسيا بشأن مفاوضات إنهاء الحرب مع أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لامع وجريء .. رانيا منصور تثير ضجة بفستانها الأخير| شاهد

بفستان مكشوف.. درة تظهر عبر إنستجرام بإطلالة جريئة وأنيقة |شاهد

سهلة واقتصادية.. طريقة تحضير كازا باستا

بعد 36 ساعة فقط.. أب وأم يتخليان عن ابنهما لسبب صادم

فيديو

«اتخطبت لراقص»| ثراء جبيل.. جميلة انتقمت منها روبي فاشتهرت «فيديوجراف»

مفاجأة صادمة .. رضوى الشربيني تعترف بتعرضها للتحرش .. تفاصيل

اسمه في الباسبور.. أحمد أبو المجد يكشف سر منع حفل ترافيس سكوت

أنا في خدمة مصر.. نادية مصطفى تعلق على حفلات مهرجان العلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ