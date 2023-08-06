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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع عدد ضحايا قطار باكستان إلى 28 قتيلا

قطار باكستان
قطار باكستان

أفادت وسائل الإعلام الباكستانية، اليوم الأحد، بأن حصيلة ضحايا حادث خروج قطار عن مساره في باكستان ارتفعت إلى 28 قتيلا.

ووقع حادث قطار مروع في باكستان، وأفادت وسائل إعلام تلفزيونية في باكستان بالحادث وهناك احتمالية زيادة أعداد الضحايا.

ولقي منذ شهور ما لا يقل عن 30 شخصا مصرعهم وأصيب 50 آخرون في حادث تصادم قطارين في منطقة كهوتكي بإقليم السند جنوبي باكستان.

وقال متحدث باسم السكك الحديدية الباكستانية، وفق ما نقلته صحيفة دون الباكستانية، إن قطار "​ميلات" السريع خرج عن مساره واصطدم به قطار "سير سيد إكسبريس" بعد فترة وجيزة.

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