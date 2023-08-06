الألمان يعانون من غلاء تكلفة بناء المباني.. وأسعار الإيجار في ارتفاع جنوني

أصبح الجميع حول العالم يعانون رغم الاختلاف في الفجوة الاجتماعية بين بلدان العالم، وكما يعاني الكثيرون بالوطن العربي من غلاء تكلفة السكن، سواء غلاء تكلفة البناء، أو الارتفاع الشديد في أسعار الإيجارات، كذلك يعاني الألمان من تلك الظاهرة العالمية، حيث ترتفع أسعار الإيجارات في المدن الألمانية الكبرى، وتكلفة البناء الجديد يكاد يكون باهظ الثمن، وهو ما دفع الاقتصاديون وصناعة البناء والتشييد للتحذير من أزمة دائمة في سوق الإسكان الألماني ويدعون السياسيين إلى التحرك بسرعة.

ووفقًا للاقتصاديين والخبراء وصناعة البناء الألمان، فإذا لم يتم تحسين الظروف الإطارية بشكل أساسي، فسيكون بناء المساكن في ألمانيا في حالة يرثى لها لسنوات قادمة، والسبب هو أن الزيادة السريعة في تكاليف البناء تجعل الإسكان الممول من القطاع الخاص غير مربح للعديد من مطوري العقارات، ومن أجل تعويض التكاليف، يجب أن يكون إيجار المتر المربع للشقة الجديدة حوالي 18 يورو، وهو رقم مرتفع جدا، وكانت القيمة المتوسطة لبناء متر مربع واحد من مساحة المعيشة - بما في ذلك تكاليف الأرض - 5148 يورو في الربع الأول من هذا العام، تقدر حاليًا بحوالي 5200 يورو، وهي تكمل مسار الزيادات التي حدثت خلال العامين الماضيين.

البناء مكلف للغاية

ووفقا لما نشرته صحيفة فوكس الألمانية، فحتى بعيدًا عن ميونيخ أو فرانكفورت، وصلت عتبة الربحية إلى مستوى لم يكن من الممكن تخيله قبل بضع سنوات فقط، ثلاثة أمثلة من بافاريا، ووفقًا لحسابات شركات الإسكان المحلية ، يتراوح الإيجار في نورمبرغ بين 16.50 يورو و 18.00 يورو للمتر المربع، وفي فورشهايم في فرانكونيا العليا يبلغ 18.30 يورو وفي كيمبتن في ألغاو 18.50 يورو، ويعلق لودفيج دورفمايستر، المتخصص في البناء والعقارات في معهد إيفو في ميونيخ: "البناء باهظ الثمن، ففي مايو، كانت أسعار تشييد المباني السكنية الجديدة التقليدية أعلى بنسبة 36 في المائة مما كانت عليه في أوائل صيف 2020".

وغالبًا ما تؤجل شركات الإسكان المشاريع، وذلك لأن الإيجار المطلوب بالفعل لهذا من شأنه أن يطغى على سكان المستقبل ماليًا، وفي الوقت نفسه ، فرضت الحكومة الفيدرالية قيودًا شديدة على تمويل البناء الجديد منذ عام 2022، وذلك على الرغم من جهود التعديل المتوقعة من جميع المعنيين، ولكن هذا لا يعنى بأن تكون هناك توقعات بانعكاس الاتجاه ، بل المرتقب المزيد من الخسائر الفادحة في السوق.

"نقطة تحول" في سوق الإسكان الألماني يعقبه عجز

وبحسب الصحيفة الألمانية، فإن أساس سياسة الإسكان الألمانية هو الانقسام، حيث يتم دعم الإسكان الاجتماعي من قبل الدولة لأن بناء الشقق الرخيصة لم يكن مربحًا على الإطلاق، ومن ناحية أخرى، يجب أن يكون بناء المساكن الممولة من القطاع الخاص ذاتي التمويل فيما يتعلق باقتصاد السوق، حتى لو تم تخفيف المبدأ من خلال عدد كبير من برامج الدعم، ولكن في غضون ذلك، لم تعد العديد من مشاريع الإسكان الممولة من القطاع الخاص جديرة بالاهتمام.

وبحسب ما قاله خبير البناء آرجي كيل، فإن هناك شرورة لوجود خطة رئيسية في الربيع على الأكثر، فبدون مثل هذه الخطة الرئيسية، سيمر بناء المساكن" نقطة التحول "في أقرب فرصة ممكنة، ولن يكون من الممكن بعد ذلك على المدى الطويل تلبية متطلبات الإسكان بشكل مناسب في ألمانيا ، خاصة في قطاع الإسكان الميسور التكلفة."

"عواقب غير متوقعة للعاملين في الصناعة"

ومن الطبيعي أن يتأثر العمال بمجال البناء لتأثير كبير نتيجة الوضع الحالي، وتبذل الشركات كل ما في وسعها للحفاظ على موظفيها، كما يقول فيليكس باكليبا ، المدير العام للاتحاد المركزي لصناعة البناء الألمانية (ZDB)، وأضاف: "لكننا ندرك أن العمل قصير الوقت يتزايد بين شركات بناء المساكن، والاتجاه السلبي في تصاريح البناء والطلبات الواردة هو "فأل قاتم"، حيث يتوقع باكليبا أنه "بدون ميزانيات دعم كافية وظروف بناء أفضل مثل دعم سعر الفائدة المرتفع، أو انخفاض معدل ضريبة القيمة المضافة ، أو ضريبة تحويل العقارات المنخفضة، سنشهد انخفاضًا خطيرًا في قطاع البناء السكني، مع عواقب غير متوقعة للموظفين في الصناعة ، الذين سنفتقدهم غدًا لمهام البناء القادمة."

ووفقًا لحسابات كونسورتيوم Kiel، فقد تضاعفت تكاليف إنشاء القشرة في ألمانيا منذ عام 2000 ، وارتفعت أسعار أراضي البناء على وجه الخصوص فوق المتوسط ​​بكثير، ومع ذلك، فإن التكاليف التي تحددها الدولة، أي الامتثال لمعايير التوسع التقني في التدفئة ، والعزل الحراري ، وما إلى ذلك ، قد تضاعفت أكثر من أربعة أضعاف.

من كان يحلم بالشراء يدخل الآن سوق الإيجار

والواقع الحالي بحسب الصحيفة الألمانية، فإن الشراء أصبح حلما صعب المنال، وتحول هؤلاء الحالمون لسوق الإيجار، وهنا تضاعفت الأسعار في هذا المجال، ويقول هانز ماير مدير اتحاد شركات الإسكان البافارية (VdW) في ميونيخ: "لقد أصبح الأمر أكثر إحكامًا وأكثر إحكامًا بالنسبة للمستأجرين، فالانخفاض الحاد في بناء الوحدات السكنية يساهم في ارتفاع الإيجارات، والأسر التي كانت ستشتري شقة قبل عامين تبحث الآن أيضًا عن شقق للإيجار".

وهنا يحذر السياسيون منذ سنوات من أن نقص المساكن وارتفاع الإيجارات وقود للشعبويين والمتطرفين، ومن المقرر أن تزيد ميزانية وزيرة البناء الفيدرالية كلارا جيويتز إلى ما يقرب من سبعة مليارات يورو في عام 2024، كما اقترح السياسي في الحزب الديمقراطي الاشتراكي خيارات إهلاك أفضل لبناء المساكن، ولكن لا يكاد أي شخص يعتقد أن هذا يمكن أن يكون كافيا، وهنا يقول باكليبا ، المدير العام لبنك ZDB: "من وجهة نظرنا ، هناك مطلب دعم سنوي بقيمة 23 مليار يورو لبناء المساكن، وهذا ينطبق على إنشاء إسكان اجتماعي وبأسعار معقولة يصل إيجاره إلى 12.50 يورو للمتر المربع". فيما طالب اتحاد المستأجرين الألمان بمبلغ 12.5 مليار يورو في عام 2022 للإسكان الاجتماعي وحده.

وفي كل فترة انتخابية ، تجتمع التحالفات والقمم السكنية مرة أخرى ، إلى حد كبير دون عواقب، ومع ذلك ، لا يريد Arge Kiel التخلي عن الأمل: "أولاً وقبل كل شيء ، يجب أن يسعى كل شخص معني دائمًا لتقليل تكاليف الاستثمار والبناء من أجل التمكن من إنشاء مساحة معيشة ميسورة التكلفة".