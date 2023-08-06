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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيطاليا تخفض عدد قواتها في النيجر لتوفير مساحة للمدنيين المحتاجين إلى الحماية

صدى البلد

قالت الحكومة الإيطالية اليوم الأحد إنها خفضت عدد قواتها في النيجر لإفساح المجال في قاعدتها العسكرية للمدنيين الذين قد يحتاجون إلى الحماية من وضع أمني هش.

هددت الكتلة الإقليمية لغرب إفريقيا (الإيكواس) بالتدخل العسكري في النيجر ما لم يتم عكس انقلاب 26 يوليو، تنتهي مهلة إعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم الأحد.

وقالت وزارة الدفاع الإيطالية في بيان إن طائرة عسكرية أقلعت من العاصمة النيجيرية نيامي وهبطت في روما في ساعة متأخرة من مساء السبت وعلى متنها 65 جنديا إيطاليا وعشرة جنود أمريكيين.

تم ترتيب الجسر الجوي لزيادة 'الاستقلالية اللوجيستية' للقاعدة العسكرية الإيطالية ، 'وتحسين قدرتها الاستيعابية ، إذا أصبح من الضروري استقبال المواطنين المدنيين ، وإجلائهم في حالة الطوارئ'.

وقالت الوزارة إنه من المقرر إجراء المزيد من الرحلات الجوية من النيجر في الأيام المقبلة ، مضيفة أنه في الوقت الحالي ، لا يزال 250 جنديًا إيطاليًا ، منتشرين في مهام مكافحة التمرد والتدريب العسكري ، في البلاد.

في الأسبوع الماضي ، أجلت إيطاليا 36 من مواطنيها من نيامي ، بالإضافة إلى العشرات من مواطني دول أخرى ، تاركين حوالي 40 مدنيا إيطاليا ، معظمهم من العاملين في المنظمات غير الحكومية ، لا يزالون موجودين في النيجر.

وإيطاليا واحدة من سلسلة من الدول الغربية بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا التي لها قوات في النيجر التي كانت حليفا للغرب ضد التمردات الإسلامية في منطقة الساحل بغرب إفريقيا.

التدخل العسكري في النيجر التدريب العسكري العاصمة النيجيرية المنظمات غير الحكومية غرب أفريقيا

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