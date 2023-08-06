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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أنت تغرد وX تتحمل تكاليف القضية.. أيلون ماسك يدعم رواد منصته الإجتماعية

صدى البلد

قال الملياردير الأمريكي، أيلون ماسك، مالك منصة وسائل التواصل الاجتماعي X، أنه سيتحمل دفع التكاليف القانونية بل وعملية التقاضي نيابة عن الأشخاص الذين عوملوا "بشكل غير عادل" من قبل أرباب العمل بسبب نشر أو الإعجاب بشيء على الموقع المعروف سابقًا باسم تويتر.

 

قال ماسك في منشور علي X في وقت متأخر من يوم السبت: "إذا عوملت بشكل غير عادل من قبل صاحب العمل بسبب نشر شيء ما أو الإعجاب بشئ على هذه المنصة، فسنقوم بتمويل فاتورتك القانونية، مضيفًا أنه لن تكون هناك حدود لتمويل الفواتير.

 

في أواخر الشهر الماضي، قال ماسك إن المستخدمين الشهريين لـ X وصلوا إلى "مستوى جديد" وشارك رسمًا بيانيًا أظهر العدد الأخير بأكثر من 540 مليونًا.

 

جاءت هذه الأرقام في الوقت الذي تمر فيه الشركة بتغييرات تنظيمية وتتطلع إلى زيادة عائدات الإعلانات المتراجعة.

 

في وقت سابق من شهر يوليو، قال الملياردير الذي تضم شركاته الأخرى SpaceX و Tesla ، إن التدفق النقدي لمنصة التواصل الاجتماعي لا يزال سلبيا بسبب انخفاض عائدات الإعلانات بنسبة 50 ٪ تقريبًا وأعباء الديون الثقيلة. لم تتحقق الزيادة في عائدات الإعلانات التي كانت متوقعة في يونيو.

ماسك إبلون ماسك تويتر أكس

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