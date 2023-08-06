نشرت وزارة الأوقاف، أسماء المجموعة الثالثة والأخيرة من المرشحين للتصفية النهائية في مسابقة إيفاد قراء شهر رمضان 1445هـ /2024م، وتعلن لاحقًا موعد الاختبار النهائي وسيكون شفويًّا.

ننشر أسماء المرشحين للتصفية النهائية في إيفاد قراء رمضان 1445

وتضمن أسماء المرشحين للتصفية النهائية في إيفاد قراء رمضان 1445، وهم:

1. عبد الحميد إبراهيم عبد الحميد عيد القليوبية

2. محمود مهدي ثابت عبدالجواد الجيزة

3. رمضان عبد الله موسى محمد موسى الشرقية

4. حلمي أحمد عبد الفتاح علي العربي البحيرة

5. نور عبد الفتاح عويس محمد بني سويف

6. محمد عبد الغني محمد دياب كفر الشيخ

7. محمد عبد الفتاح محمد محمد نجم الإسكندرية

8. محمد فوزي زكي محمد بني سويف

9. رمضان شحاته محمود محمد الشرقية

10. محمد علي حسن حسين مليس الإسكندرية

11. أحمد عطية غانم غانم حامد الشرقية

12. محمود فتحي علي موسى القاهرة

13. راضي محمود التابعي العدوي دمياط

نشر الفكر الوسطي المستنير

وفي إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، تنطلق الجمعة القادمة الموافقة (11/ 8/ 2023م) عشرة قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية ، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل، وذلك على النحو التالي:

1- مديرية أوقاف الجيزة (إمبابة):

م الاسم الوظيفة المسجد

1. الدكتور/ هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني الرحمن

2. الدكتور / السيد عبد المجيد وكيل الوزارة للمساجد والقران الكريم الجامع النفق

3. الدكتور/ السيد مسعد السيد وكيل الوزارة النور المستشفى

4. الدكتور /ناصر دسوقي السقا مدير عام الدعوة والبر الهدى الطيار فكرى

5. الدكتور/ صبري حلمي محمد الغياتي مدير الدعوة الهدي المحمدي

6. الشيخ/ السيد على السيد على مدير إدارة خدمة المواطنين الرياض

7. د/ أحمد عبد السعيد محمد محمود مسئول الثقافة والإرشاد سيدي إسماعيل الامبابي

8. الشيخ/ خالد راضى خالد عبد الحميد مسئول المساجد عمر بن الخطاب

9. الشيخ/ محسن السيد محمد السيد مسئول شئون القرآن الكريم ناصر

10. الشيخ/ عيد رمضان محمد إسماعيل إمام وخطيب أسرة المنتزه

11. الشيخ/ شريف عامر عبد الفتاح أحمد إمام وخطيب طارق بن زياد

12. الشيخ/ مصطفى السيد عبد النبي محمود إمام وخطيب الإخلاص

13. الشيخ/ على السيد كامل عبـــد العال إمام وخطيب البوهي

14. الشيخ/ محمد عبد العال عبد العال الدومي إمام وخطيب طلعت حرب

15. الشيخ/ ابراهيم بكرى محمد إمام وخطيب النور البرنس

2- مديرية أوقاف الإسماعيلية (أبو عطوه):

م الاسم الوظيفة المسجد

1. الشيخ/ إسماعيل أحمد إسماعيل مدير المديرية المجمع الإسلامي – أبو عطوة

2. الشيخ/ السيد عطية عبد الحق مدير إدارة الإدارات الصفا أبو شحاته - أبو شحاته

3. د/ محمد عبد المعبود إبراهيم مدير الدعوة الصفا الزغابة - الزغابة

4. الشيخ/ عبد العظيم عبد المعبود مسئول شئون المساجد السلام – السحارة

5. الشيخ/ أشرف السيد العدوي مسئول شئون القرآن الرحمة – الدبابات

6. الشيخ/ محمد سعيد الروبي مسئول الإرشارد الديني المروة – الدبابات

7. الشيخ/ محمد السيد محمد أبو كحته مدير الإدارة التوبة – أبو عطوه

8. الشيخ/ محمد فتحي صالح إمام وخطيب سالم شحاته – أبو شحاته

9. الشيخ/ سعيد أحمد عيد إمام وخطيب الحمادات – عزبة الحمادات

10. الشيخ/ محمد أحمد محمد ندا إمام وخطيب النصر – أبو عطوه

3- مديرية أوقاف شمال سيناء ( نخل ):

م الاسم الوظيفة المسجد

1. الشيخ/ محمود أحمد مرزوق إبراهيم مدير المديرية الكبير – مدينة نخل

2. الشيخ/ عبد الباقي جودة فرج مدير الدعوة التقوى – مدينة نخل

3. الشيخ/ إسلام أحمد عبد اللطيف محرم مدير إدارة الإدارات التعمير– مدينة نخل

4. الشيخ/ حسين السيد حسين البنديري مدير المتابعة الفتح – مدينة نخل

5. الشيخ/ مصطفى عبدالفتاح على أبو عبده إمام وخطيب الرحمن – قرية الريد

6. الشيخ/ محمد سامى عباس الشرقاوي إمام وخطيب الرحمن – قرية التمد

7. الشيخ/ علي عبدالرحمن محمد أبو مندور إمام وخطيب أبوغريقانة – قرية النقب

8. الشيخ/ محمد عبدالفتاح عبد الفتاح الجمل إمام وخطيب بئر سبعة – قرية بئر سبعة

9. الشيخ/ سعد محمد صابر البهنساوي إمام وخطيب الرحمن – قرية النثيلة

10. الشيخ/ مصطفى رمضان مصطفى العراقي إمام وخطيب رياض الصالحين – قرية وادي الحاج

4- مديرية أوقاف الدقهلية (بلقاس):

م الاسم الوظيفة المسجد

1. الشيخ/ صفوت نظير المرسي عبد العزيز مدير المديرية أولاد عمر – بندر بلقاس

2. الشيخ/ محمد حسين إبراهيم جاد مدير الدعوة سيدي مصباح المغازي – بلقاس

3. الشيخ/ عبد الشافي حسانين عبدالشافي مدير إدارة الإدرات أبو الفتوح – حي الدهايمة

4. الشيخ/ أبو المعاطي السيد الجيند مسئول شئون المساجد أبو هلالي – عزبة هجرس

5. الشيخ/ أحمد محمد محمد عبدالنبي مسئول الدعوة الإلكترونية الكبير – عزبة صبحي

6. الشيخ/ عزت علي المتولي سلامة مسئول شئون القرآن الكريم الرحمة – عزبة الزيني

7. الشيخ/ حسام الدين عبدالراضي مفتش متابعة الكبير – عزبة جاد

8. الشيخ/ عبد الوهاب عبدالرزاق السيد مدير إدارة شرق مصطفى بك إسماعيل – بلقاس

9. الشيخ/ إبراهيم عبدالعال البكري مفتش متابعة التوحيد – عزبة مقبل

10. الشيخ/ محمد عبدالتواب محمد أحمد مفتش متابعة أبو بكر الصديق – العزبة الحمراء