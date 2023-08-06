وزير الأمن القومي الإسرائيلي يحرض المستوطنين على قتل الفلسطينيين في الأراضي المحتلة

قالت دانا أبو شمسية مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إنّ تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي السابق جانتس بأن الائتلاف الحكومي الحالي يشكل خطرا على إسرائيل تسببت في عودة التراشقات الإعلامية بين وزراء في المعارضة الإسرائيلية ووزراء في الائتلاف الحكومي.

وأضافت "أبو شمسية"، في رسالة على الهواء، عبر برنامج "جولة المراسلين"، من تقديم الإعلامي حساني بشير، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ جانتس قال : إن هناك تواطؤ بين الائتلاف الحكومي ولا توجد قيادة وطنية وعدم دعم الحكومة الإسرائيلية لقوات الأمن في تنفيذ مهامها بالضفة الغربية.

وتابعت مراسلة القاهرة الإخبارية: "هذه كله سيؤدي إلى المزيد من العنف بين الفلسطينيين، لا سيما بعد أحداث برقة الأخيرة والتي أدت إلى استشهاد الشاب قصي معطان البالغ 19 عاما".

وأشارت، إلى أن هذه التصريحات جاءت بعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وتحديدا في مناطق شمال الضفة الغربية ووصف ما حدث من اعتداءات من قبل المستوطنين بأنه إرهاب قومي.

ولفتت، إلى أن وزير الأمن القومي الحالي قال في تصريحات إن كل مستوطن يشعر بالخطر من حجارة فلسطينية يجب عليه قتل الفلسطيني، ومن يدافع عن نفسه ضد حجارة الفلسطينيين يجب أن يلقى شهادة تقدير، أي أن هنالك تحريضاً رسمياً وواضح من قبل وزراء في الائتلاف الحكومي لتنفيذ هجمات واعتداءات من قبل المستوطنين على الفلسطينيين.

