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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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إحياء الذكرى 78 لضحايا هيروشيما يلقي بظلاله على العالم كله.. تفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الدكتور طلعت سلامة باحث في الشأن الآسيوي، إن إحياء الذكرى الـ78 لمأساة ضحايا القنبلة الذرية في هيروشيما يلقي بظلاله اليوم على العالم كله، إذ ناشد رئيس الوزراء الياباني وحاكم هيروشيما ورئيس المدينة العالم مطالبين بالتخلي عن الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل وسط الاحتفال.

وأضاف سلامة، خلال لقائه عبر تطبيق "زووم"، مع الإعلامي حساني بشير على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن أوكرانيا كانت حاضرة اليوم بقوة في احتفالات الذكرى الـ78 لضحايا هيروشيما، وندد الكل بتهديدات روسيا باستخدام الأسلحة النووية، وقال الجميع إن من يستخدم الأسلحة النووية عليه تحمل تلك المأساة التي عاشتها اليابان منذ إلقاء القنبلة النووية على هيروشيما، لافتًا إلى أنه حتى اليوم هناك آثار وتداعيات لهذا الحدث يعيشها الشعب الياباني ما بين مصابين وقتلى، وإصابات مستمرة بأمراض جلدية وتسمم دموي. 


وتابع باحث في الشأن الآسيوي، أن سكان المدن المتضررة يعانون حتى الآن جراء هذه الويلات التي وقعت عليهم بسبب إلقاء القنبلة النووية في هيروشيما ونجازاكي، لافتًا إلى أن حضور الرئيس الأمريكي بايدن ومجموعة الدول السبع الصناعية في هيروشيما كان دعوة للسلام العالمي ونبذ الأسلحة النووية. 
 

هيروشيما لضحايا هيروشيما القاهرة الإخبارية الاسلحة النووية روسيا القنبلة الذرية

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