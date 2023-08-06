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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يفتتح التشغيل التجريبي لمجمع الخدمات الحكومية والزراعية بقرية القارة

محافظ قنا
محافظ قنا

افتتح محافظ قنا، أشرف الداودي، مرحلة التشغيل التجريبي لمجمع الخدمات الحكومية ومجمع الخدمات الزراعية بقرية القارة، اليوم /الأحد/، ضمن سلسلة الافتتاحات التجريبية للمشروعات الخدمية التي يجري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وصرح المحافظ بأن المجمع مقام على مساحة 450 مترا مربعا، ويتكون من 3 طوابق تشمل مركزا تكنولوجيا، ومكاتب سجل مدني وشهر عقاري وبريد وتموين، ومجلس محلي، ووحدة محلية، ووحدة تضامن اجتماعي، لافتا إلى أن هذا المجمع يعد أحد 5 مجمعات خدمات تم إنشاؤها بمركز أبوتشت ضمن مبادرة "حياة كريمة"، ومن المقرر أن تقدم خدماتها لـ 450 ألف نسمة تقريبا من أهالي القرى المستهدفة وتوابعها، تخفيفا على سكان القرى في الحصول على الخدمات، وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة في ملف التحول الرقمي والحصول على الخدمة بسهولة ويسر.

كما تابع محافظ قنا جولته بافتتاح مجمع الخدمات الزراعية بقرية القارة تجريبيا، الذي يقع على مساحة 330 مترا مربعا، وتم إنشاؤه طبقا لنموذج وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، موجها مسئولي مديرية الزراعة باستمرار تشغيل المجمع وتقديم الخدمات للجمهور.

جدير بالذكر أن مبادرة "حياة كريمة" تستهدف تنفيذ أكثر من 300 مشروع في مختلف القطاعات الخدمية بمركز أبوتشت؛ من أجل النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة إليهم.
ومن ناحية أخرى، وافق المحافظ على تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام من مجموع 250 درجة إلى 243 درجة للعام الدراسي 2023 / 2024، وذلك بعد الاطلاع على القرارات المنظمة لقواعد القبول بالمدارس الثانوية واستجابةً لرغبات أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بمدارس الثانوي العام.

كما أعلن المحافظ خفض الحد الأدني لمجموع القبول ببعض مدارس التعليم الفني الصناعي؛ وذلك إلى 185 درجة للمدارس الثانوية الصناعية الميكانيكية نظام الثلاث سنوات، و165 درجة المدرسة الثانوية الصناعية الزخرفية بنين نظام الثلاث سنوات، و145 درجة المدرسة الثانوية الصناعية للبنات نظام الثلاث سنوات. 

وأضاف الداودي أنه تم خفض الحد الأدني للقبول بالمدارس الثانوية التجارية بنين وبنات نظام الثلاث سنوات إلى 225 درجة وفصول خدمات التعليم التجاري نظام الثلاث سنوات إلى 190 درجة.

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