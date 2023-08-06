عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أكثر المعارك دموية.. الجيش الأوكراني يكشف تفاصيل صادمة عن الحرب

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قال مسؤول عسكري أوكراني، اليوم الأحد، إن قتالًا عنيفًا يدور على طول خط المواجهة الشرقي في الحرب، ورغم مئات من الاشتباكات، إلا أن روسيا فشلت في تحقيق أي تقدم ملموس.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال سيرجي شيريفاتي، المتحدث باسم القوات الأوكرانية في شرق البلاد، “نجح جنود كييف بشكل خاص في محيط باخموت، حيث دارت بعض أكثر المعارك دموية في الحرب”.

وقال شيريفاتي، إن “القوات الأوكرانية تتقدم مئات الأمتار كل يوم على الرغم من المقاومة الروسية الشديدة”،مضيفا أن “القوات الروسية أطلقت أكثر من 650 قذيفة هناك في اليوم الماضي وحده”.

خطوة نحو السلام.. بيان عاجل من أمريكا بشأن محادثات جدة حول أوكرانيا

ضابط مخابرات أمريكي يفضح أكاذيب ومبررات بريطانيا لفشل هجوم أوكرانيا المضاد

وأكد أن “العدو يقاوم بشدة”، مشيرا إلي أن الحركة على طول الجبهة كانت ثابتة بشكل عام على الرغم من حدة القتال”.

القوات الأوكرانية روسيا أوكرانيا الجيش الأوكراني باخموت أكثر المعارك دموية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسريب برومو تقديم اللاعب| حقيقة ظهور رمضان صبحي بـ تيشيرت الزمالك.. شاهد

بكلتا يديه امسك مواطن عفتها.. فضيحة سائق يعمل بتطبيق أند درايف

قبلها وامسك مواطن عفتها.. مفاجأة غير سعيدة بفضيحة سائق تطبيق اند درايف

بنك مصر يطرح شهادات إدخارية شهرية وسنوية بعائد تنافسي

إيقاف هذا الشخص عامين.. عقوبات صارمة من لجنة المسابقات ضد الأهلي والمصري

الكفن.. خالد الجندي يكشف عن آخر كلمات شمس البارودي لابنها أثناء دفنه

معاش شهري ومساكن مدعمة .. مزايا قانونية يحصل عليها ذوى الإعاقة

قبضت كام .. رد صادم من محمد هنيدي على متابع أشاد بمرعي البريمو

موضوعات متعلقة

خطوة نحو السلام.. بيان عاجل من أمريكا بشأن محادثات جدة حول أوكرانيا

بصواريخ بعيدة المدى .. القوات الروسية تشن هجمات قوية على القواعد الجوية الأوكرانية

ضابط مخابرات أمريكي يفضح أكاذيب ومبررات بريطانيا لفشل هجوم أوكرانيا المضاد

أقوى من كارثة القرن.. تحذير عاجل بشأن زلزال جديد مدمر في تركيا

توريط كييف .. جنرال أمريكي يلمح إلى تخلي واشنطن عن أوكرانيا قريبا

سقوط أوكرانيا.. ضابط مخابرات أمريكي يصدم كييف

مفاجأة صادمة.. نائب ترامب السابق يستعد للشهادة ضده في المحكمة

بيان عاجل من الكرملين بشأن استمرار العملية العسكرية في أوكرانيا

ترشيحاتنا

فيها سم قاتل.. احذروا استنشاق أو لمس أو تناول بذور هذا الزيت

الأوفر برايس يتراجع 50 ألف جنيه على أسعار النترا HD .. تفاصيل

خبير: قناة السويس الجديدة مرحلة فاصلة في دعم الاقتصاد

الكويت .. قرار عاجل من السلطات بشأن سيارات الوافدين

التموين: 600 كيلو دخلت مصر .. وإنخفاض مرتقب في أسعار الذهب

صديق مقرب لسيد عبدالحفيظ يفجر مفاجأة بشأن إقالته.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر منارة الإبداع وعاصمة الثقافة.. محمد منير يعلق على نجاح حفله في العلمين

كيفية استخدم قشر الرمان للشعر

بطلة مسلسل The Crown كلمة السر في انفصال رامي مالك ولوسي بوينتون

بعد انفصالها عن خطيبها.. أسما إبراهيم تثير الجدل بإطلالتها في الساحل

فيديو

إسكتلندا تطلق أكبر عملية بحث عن وحش أسطوري منذ السبعينيات.. ما قصته؟ «فيديوجراف»

محمد رياض في ندوة صدى البلد يكشف: سر عدم تكريم عبلة كامل.. واختيار عادل إمام.. حقيقة تعرضه لأزمة بسبب الجن هايم.. واحترافه كرة القدم.. فيديو

قصة غرق القاطرة فهد بقناة السويس.. قوات الإنقاذ تنتشل جثمان شهيد الواجب «فيديوجراف»

«اتخطبت لراقص»| ثراء جبيل.. جميلة انتقمت منها روبي فاشتهرت «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ