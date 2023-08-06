أكثر المعارك دموية.. الجيش الأوكراني يكشف تفاصيل صادمة عن الحرب

قال مسؤول عسكري أوكراني، اليوم الأحد، إن قتالًا عنيفًا يدور على طول خط المواجهة الشرقي في الحرب، ورغم مئات من الاشتباكات، إلا أن روسيا فشلت في تحقيق أي تقدم ملموس.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال سيرجي شيريفاتي، المتحدث باسم القوات الأوكرانية في شرق البلاد، “نجح جنود كييف بشكل خاص في محيط باخموت، حيث دارت بعض أكثر المعارك دموية في الحرب”.

وقال شيريفاتي، إن “القوات الأوكرانية تتقدم مئات الأمتار كل يوم على الرغم من المقاومة الروسية الشديدة”،مضيفا أن “القوات الروسية أطلقت أكثر من 650 قذيفة هناك في اليوم الماضي وحده”.

وأكد أن “العدو يقاوم بشدة”، مشيرا إلي أن الحركة على طول الجبهة كانت ثابتة بشكل عام على الرغم من حدة القتال”.