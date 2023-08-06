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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة عاجلة للجماهير بعد إقالته من الأهلي

صدى البلد

وجه سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، رسالة إلى الجماهير عقب رحيله بشكل رسمي عن منصبه بالقلعة الحمراء.

وكتب سيد عبد الحفيظ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلاً: “مش هنسى حجم الدعم العظيم ده من جمهور الأهلي”.

الأهلي يشكر سيد عبد الحفيظ

في وقت سابق، وجه النادي الشكر والتحية لـ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، بعد سنوات طويلة خدم خلالها منظومة الفريق الأول لكرة القدم بكل إخلاص وأمانة، وبذل قصارى جهده وحقق مع كل عناصر منظومة العمل العديد من الإنجازات المحلية والقارية.

جاء ذلك خلال اجتماع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، والمشرف العام على الكرة، مع لجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح، وعضوية الكابتن زكريا ناصف، وفي حضور الكابتن حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي.

وعبر الجميع عن تقديرهم الخالص لكل ما قدمه الكابتن سيد عبد الحفيظ من جهد، خاصة وأنه أحد أبناء النادي الذين حافظوا على قيمه وثوابته، ولم يتأخر يومًا عند طلب الاستعانة بجهوده، واستحق التقدير.. في ذات الوقت هناك رؤية مستقبلية لقطاع كرة القدم تستوجب ضرورة إعداد كوادر جديدة للمرحلة القادمة.

وعرض الكابتن محمود الخطيب أثناء الاجتماع على الكابتن سيد عبد الحفيظ الانضمام عضوًا إلى مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، وعضوًا بلجنة التخطيط للاستفادة من خبراته الإدارية والكروية في الفترة المقبلة.

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