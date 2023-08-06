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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ردا على متنمر.. نجل محمد ثروت: يارب مايعرضك أنت ولا أسرتك لمرضي

محمد ثروت
محمد ثروت

حرص المخرج أحمد ثروت نجل الفنان الكبير محمد ثروت على الرد على متابع تنمر علي مرضه، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وعلق المتابع على أحد منشورات المخرج أحمد عبر فيسبوك قائلًا: "أبوك طلع معاه فلوس اهو وبيعالجك كويس اومال مش بيتبرع للبلد ليه".

ورد المخرج أحمد ثروت قائلا: استاذ سمسم، مساء الفل كل الي عالبر عوام، التنظير في المرض مؤلم لصاحب الإختبار جداً وكل اللي اقدر اقول هولك ربنا إن شاءالله ما يعرضك أنت أو أولادك أو والدك أو ولدتك لمرض زي اللي عندي اللي لو معاك فلوس الدنيا مش بتفيدك غير رحمة ربنا عليك ودعوات الناس.

وتابع ثروت: انا معرفش حضرتك بس صدقني عمري ما أتمني ليك دقيقة ألم من اللي بتعرضلها يومياً حتي لو معاك مال الدنيا وبتتبرع للبلد كل يوم، يومك جميل وربنا ما يكتبها عليك وان شاء الله ماتشوفش وحش في أي حد بتحبه في إختبار زي ده.

وأثار تعليق هذا الشخص على منشور المخرج احمد ثروت غضب الكثير من المتابعين والمحبين وقاموا بحذفه.

أحمد ثروت محمد ثروت

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