أوسوريو يضع برنامجا خاصا لـ ثلاثي الزمالك

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، برنامجا تأهيليا للثلاثي محمود علاء مدافع الأبيض، ومصطفى شلبي جناح الفريق، ويوسف إبراهيم "اوباما" صانع الألعاب.

ويُعاني محمود علاء من إصابة في الكاحل، في حين أصيب مصطفى شلبي في وجه القدم، بينما يشكو أوباما من إصابة بمزق في العضلة الأمامية.

ويسعى الجهاز الفني للقلعة البيضاء، لتجهيز اللاعبين خلال فترة الراحة الحالية، كي يتواجدوا مع الفريق في بداية فترة الإعداد.

الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة أوسوريو، كان قد منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 20 يوما عقب مشاركة الفريق في البطولة العربية.

جدير بالذكر أن الزمالك ودع منافسات البطولة العربية من دور المجموعات، بعد أن حصد 4 نقاط في الدور الأول، من الفوز على الاتحاد المنستيري التونسي برباعية، ثم الخسارة من الشباب السعودي بهدف دون رد، وأخيرا تعادل مع النصر السعودي بهدف لكل فريق.

وشف مصدر مقرب من سيد عبد الله الشهير بنيمار جناح نادي الزمالك ، عن اقترابه من الرحيل عن الفريق قبل بداية الموسم، والانتقال للاحتراف في الدوري السعودي في الفترة المقبلة خاصة بعد ما تلقى اللاعب عرضا للرحيل.

وأكد المصدر أن اللاعب تلقى عرضا للرحيل والاحتراف في الدوري السعودي أثناء وجوده في السعودية للمشاركة في البطولة العربية مع الزمالك، وهذا بعد المباراة الأولى أمام الاتحاد المنستيري التي شهدت تألقا كبيرا من جانب اللاعب سيد عبد الله نيمار.

وأضاف المصدر، أن اللاعب يدرس العرض جديا خلال الساعات الحالية قبل حسم قراره من الموافقة أو الرفض والدخول بعدها في مفاوضات مع الزمالك في حالة موافقة اللاعب على العرض، للبت فيه والموافقة عليه أو رفضه.