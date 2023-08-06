ارتديت قميصا بلاستيكيا 6 سنوات|فنانة شهيرة تروي معاناتها بسبب مرضها في الطفولة

كشفت الفنانة اللبنانية سارة ابي كعنان عن معاناتها في الطفولة من مرض اصاب عمودها الفقري وظلت تتلقى العلاج منه على مدى ست سنوات .

https://youtu.be/m-cn-7NTokM

تفاصيل مرض سارة ابي كعنان

روت الفنانة سارة أبى كنعان تفاصيل تعرضها للإصابة فى العمود الفقري منذ طفولتها التى أثرت عليها كثيرا خلال لقاء لها ببرنامج تلفزيوني.

وقالت سارة أبى كنعان : مررت بست سنوات صعبة للغاية في المرحلة العمرية من 10 إلى 16 عاما ولم أتحدث عن هذا الأمر من قبل حيث كنت مريضة فى العمودي الفقري حيث لم يكن مستقيما بل كان على شكل حرف S وكانت والدتي تمازحني وتقول إنه على أول حرف من اسمي "سارة" حتى تخفف عني الأمر".

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.