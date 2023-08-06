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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب يتفقد مكتب التنسيق الإلكترونى

صدى البلد

تفقد الدكتور عاطف حسين  نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب ، مكتب التنسيق الإلكتروني بالجامعة لإستقبال طلاب الثانوية العامة،  الذين توافدوا علي معامل الحاسبات المركزية بمبنى مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، وذلك لتسجيل الرغبات في أول أيام المرحلة الأولى والمقرر لها في الفترة من ٥ إلي ١٢ أغسطس الجاري، بالتزامن مع بدء أعمال مكتب التحويلات المركزى بالجامعة ، وذلك تنفيذاً لاستراتيجية المجلس الأعلى للجامعات وقراراته.

أشار الدكتور عاطف حسين إلى حرص جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور خالد الدرندلى على تخصيص معامل مجهزة لمساعدة الطلاب في ملء رغباتهم، وتوفير استراحات للطلاب وذويهم، بالإضافة إلى تخصيص متخصصين مدربين على أعلى مستوى من العاملين بالجامعة لتسهيل مهمة الطلاب فى تسجيل رغباتهم إلكترونيًا.

وخلال الجولة، اطمأن نائب رئيس الجامعة على جودة المنظومة الإلكترونية لأعمال التنسيق بالجامعة، مشيرا أنه سيتم استقبال الطلاب ،يومياً، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة عصراً بمعامل الحاسبات المركزية بمبنى تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس.

كما أكد " حسين"  ضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد الإجتماعي وعدم التزاحم بين الحضور أثناء التسجيل، فضلا عن الاهتمام بالاجابة على جميع تساؤلات الطلاب وأولياء الأمور والعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجههم، وضرورة المراجعة الدقيقة لكافة الأوراق المُستلمة من الطلاب تمهيدًا لإتمام التحاقهم بالكليات والمعاهد المصرية.

جدير بالذكر أنه يشرف على أعمال مكتب التنسيق المركزى بالجامعة مرفت الشاذلى مدير عام الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب ، ومحمد أحمد إبراهيم مدير مكتب التنسيق المركزى بالجامعة للثانوية العامة ، ومحمد إسماعيل عبد الرحمن وعلى إبراهيم على ، بالإضافة إلى مشاركة اتحاد طلاب الجامعة وأسرة طلاب من أجل مصر فى أعمال تنظيم دخول الطلاب وتسجيل رغباتهم من خلال أجهزة الحاسب الآلى بالمعامل.

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