عصابة من القرود تعتدي بالضرب على تايلاندي أثناء قضاء حاجته

تعرض رجل للهجوم من قبل عصابة مؤلفة من أكثر من 10 قرود بعد أن رصدوه وهو يقضي حاجته على جانب الطريق.

وبحسب ما ورد ، تعرضت ماني تشيتداتسادي ، 44 عامًا ، للهجوم من قبل العصابة على جانب طريق في رانونج ، تايلاند .

ويعتقد أن ضحية الهجوم حاول صد القرود التي تمكنت من الإيقاع بالرجل بعد تعثره بجرف يبلغ ارتفاعه 50 مترا.

فيما يتعافى الضحية في المستشفى ، بينما هرع سائق السيارة الذي شهد الهجوم إلى مركز شرطة ناساك للإبلاغ عن إصابة السيد تشيتوتسادي.

عصابة من القرود تعتدي بالضرب على تايلاندي اثناء قضاء حاجته

وبحسب ما ورد يتعافى ماني من إصاباته بعد سقوطه على المنحدر الذي يبلغ ارتفاعه 50 مترًا ، خلال مطاردة ساخنة أسفل جرف.

بدأ الهجوم عندما استراح الشاب البالغ من العمر 44 عامًا على جانب الطريق ، حيث ظهرت عصابة من قرود المكاك وبدأت في مهاجمته.

أفاد الضحية أنه وجد نفسه محاطًا بالعصابة ، وهبط من على الجرف ، وتابعت القردة واستمرت في هجومها قبل أن يتدخل سائق سيارة لإنقاذه ونقله إلى المستشفى.