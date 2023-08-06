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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق سلسلة ندوات " اختر كليتك 2 " بالبحيرة بمشاركة 15 جامعة حكومية وأهلية

صدى البلد

انطلقت اليوم /الأحد/ أولى فعاليات ندوات " اختر كليتك 2 " بمحافظة البحيرة، وبمشاركة 15 جامعة حكومية وأهلية، والتي ستستمر على مدار ثلاثة أيام حتى 8 أغسطس الحالي، بالقاعة الكبرى بمجمع دمنهور الثقافي، حيث تستهدف الندوات حضور 1400 طالب وطالبة لتلك الندوات .

وأكدت نائب محافظ البحيرة الدكتورة نهال بلبع - في كلمتها بهذه المناسبة - على أهمية تلك الندوات والتى تستهدف توعية وتثقيف طلاب الثانوية العامة الذين أنهوا امتحانات هذا العام وأولياء أمورهم، وإلقاء الضوء على طبيعة الكليات المختلفة وأقسامها المتوفرة وما تؤهل إليه من مجالات مختلفة، وشرح المعايير الأساسية التي يتوقف عليها اختيار الطلاب لكلياتهم .

واستعرض عدد من الحاضرين من ممثلي الجامعات المختلفة عروض تقديمية عن الجامعات والكليات والفرص المتاحة بها وطريقة التقديم وشروط القبول في الكليات المختلفة وكتابة الرغبات، بجانب مشاركة تجارب شخصية فى دراسة المجالات الجديدة فى قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي وذلك اتصالاً بإتجاه الدولة الحالي نحو التحول الرقمي والتوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة فى تقديم الخدمات للمواطنين. 
 

من جانبهم، أعرب الحاضرون من الطلاب وأولياء الأمور عن سعادتهم لعقد مثل هذه الندوات على أرض المحافظة، مؤكدين على أن هذه الندوات بمثابة نقطة انطلاق نحو تحقيق أقصى استفادة من مرحلة التعليم الجامعي نظراً لدورها فى تحديد المستقبل العلمي والمهني لهم في عصر يشهد تطورات هائلة في مجالات العلم وميادين العمل.

تجدر الإشارة إلى أن تلك الإجراءات تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة الترويج للكليات المختلفة وتشجيع طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور على الالتحاق بتلك الكليات التطبيقية الغير مألوفة، واستكمالاً للصدى الكبير الذي حققته سلسلة ندوات " اختر كليتك 1 " التي نظمتها المحافظة العام الماضي وتأثيرها الإيجابي على الطلبة والطالبات .

جدير بالذكر أن الصفحة الرسمية لمحافظة البحيرة على موقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك " تقوم ببث مباشر لفاعليات الندوة خلال فترة انعقادها لإتاحة الفرصة لكافة أبناء المحافظة للاستفادة من الندوات، وذلك من خلال الرابط التالي : https://www.facebook.com/behira.gov.eg
كما أنه من المقرر أن يشارك غداً في فعاليات اليوم الثاني ممثلي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا وجامعة الإسكندرية وجامعة دمنهور كليات ( الصيدلة - الطب البيطرى - العلوم - التمريض - الحاسبات والمعلومات ) .

ومن ناحية أخرى، اعتمدت نائب المحافظ نتيجة امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي ( الإعدادية العامة ) الدور الثاني للعام الدراسى 2022 / 2023 بنسبة نجاح 95.25 % عن الدورين الأول والثاني.
كما اعتمدت نائب محافظ البحيرة نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 92 %، بالإضافة لاعتماد نتيجة الإعدادية للصم وضعاف السمع والإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 100 % .

ومن جانبه، أشار يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة إلى أن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة هذا العام بلغ 121 ألفا و487 طالبا وطالبة، لافتا إلى أن عدد الطلاب الذين تقدموا منهم لامتحانات الدور الثانى بلغ 30 ألفا و536 طالبا وطالبة .
 

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