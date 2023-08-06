لاعب كرة اليد المعتزل يستغيث بـ اللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة لإنقاذ الزمالك

حرص محمد رمضان هتلر، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك المعتزل حديثا، علي توجيه رسالة استغاثة إلى اللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة لإنقاذ فريق اليد من الأزمات التي تحاصره.

وجاءت استغاثة "هتلر" كالتالي:

أنا مش قادر أسكت على اللي بيحصل فى النادى اللي بحبه وبعشقه واتمنيت العب فيه وكان ليا الشرف انى امثله وارفع رايته فوق وعلى منصات التتويج.

اللي بيحصل فيه كتير وكتير جدا فرقة الكوماندوز عندها بطولة عربية لغاية وقتنا هذا مش عارفين هيطلعو ولا لا، عقود مش معتمدة تقريبا الفرقة كلها ما اتسجلتش، وكل فرق النادي على هذا النحو.

الناس اللي مسئولة عن الرياضة ساكتين ليه مقيدين الأيدى ليه بدون مبرر رموز النادي الكبار جدا ساكتين ليه على حال النادى الناس كلها لازم تتحرك الناس، اللي بتحب النادى من قلبها لازم تتحرك النادى بقا دولة طالعة من حرب وكله بيتفرج عليه مستنى ينتهى مثلا.

أنا بناشد اللجنة الأولمبية ووزير الرياضة والاتحادات الرياضية جميعا رموز النادى الكبار وكبار جدا يقدرو يغيرو الواقع بعد فضل الله عز وجل عشان مصلحة مصر نادى الزمالك قلعة رياضية كبيرة وتقريبا ٥٠ ٪ من لعيبة المنتخبات من نادى الزمالك لازم نتحرك ومن دلوقتى رجاء.

وأصبح فريق كرة اليد بنادي الزمالك مهددا بعدم المشاركة في البطولة العربية، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 16 وحتى 27 أغسطس الجاري بالسعودية.

وأكد مصدر أن هناك ازمة مالية كبيرة بنادي الزمالك قد تجبر فريق اليد على عدم السفر إلى السعودية للمشاركة في البطولة العربية يأتي على رأسها تذاكر الطيران وتكاليف الإقامة في السعودية ، بجانب أن الاتحاد المصري لكرة اليد كان أرسل خطابا رسميا لنادي الزمالك يوم 27 يوليو الماضي بمنع فريق اليد من المشاركة في أي بطولة خارجية بموسم 2023 / 2024، إلا في حالة سداد مستحقات ماثيو جارلدا مدرب فريق كرة اليد السابق بالزمالك قبل يوم الخميس المقبل.

الجدير بالذكر أن منذ إرسال اتحاد اليد الخطاب التالي لنادي الزمالك، لم يقم مسئولي النادي الأبيض بسداد مستحقات ماثيو جارلدا بسبب الأزمة المالية.

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