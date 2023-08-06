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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 3 في مشاجرة واثنين بـ حادث موتوسيكل بكفر الشيخ

إسعاف
إسعاف

استقبل مستشفى كفر الشيخ، اليوم، الأحد، 3 أشخاص مصابين في مشاجرة بقرية الشمارقة، وجرى تقديم الإسعافات الطبية اللازمة للمصابين، تحت إشراف الدكتور وائل أبو المجد، مدير عام المستشفى.

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وتبين أن المصابين هم: س. ع .م 47 سنة، ح. ع. م 48 سنة، خ. ع. ع 24 سنة، وجميعهم من قرية الشمارقة التابعة لمركز كفر الشيخ.

كما استقبل المستشفى العام بكفر الشيخ، مصابين في حادث «موتوسيكل»، وجرى تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهما بقسم الاستقبال.

 

وكانت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، تلقت بلاغاً، بهذين الحادثين، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

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