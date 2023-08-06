"بلدي أمانة".. قومي المرأة بالإسكندرية: انطلاق فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب

انطلقت اليوم /الأحد/ فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب والتي نظمها فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية تحت عنوان "بلدي أمانة"، وتستمر لمدة شهرين بجميع أحياء المحافظة.

وصرحت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية الدكتورة ماجدة الشاذلي أن الحملة استهدفت ما يقرب من 9611 من السيدات والرجال والأطفال، وذلك بقرى "بهيج ومدينة برج العرب والغربانيات وأبو صير وحوض سكرة والتكامل والمركزية" ضمن قرى حياه كريمة ومشروع تنمية الأسرة المصرية.

وأشارت إلى أن الحملة تستهدف تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري في تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية، وذلك بمشاركة رائدات وأعضاء المجلس وميسرات مجموعات الادخار والإقراض الرقمي ومجموعة من الشباب المتطوعين، بالإضافة إلى مشاركة لفيف من القيادات الدينية من الواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

يذكر أن المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدي أمانة" بدأت في أول أغسطس الجاري، وسيتم تنفيذها بعدد من قرى محافظات مبادرتي حياة كريمة وتنمية الأسرة المصرية وعدد من القرى المختارة من خارج المبادرة.