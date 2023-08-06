السعودية .. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الطقس

حذر المركز السعودي للأرصاد، اليوم الأحد، من فرص استمرار هطول الأمطار حتى نهاية الأسبوع الجاري على منطقتي عسير وجازان في المملكة العربية السعودية.

وكتب المركز السعودي للأرصاد، عبر “تويتر”، أن “الأمطار المتوقع يمتد تأثيرها إلى منطقتي الباحة ومكة المكرمة في المملكة”.

وفي وقت سابق، ذكر المركز السعودي للأرصاد، أن التوقعات تشير إلى استمرار تأثير ارتفاع درجات الحرارة العظمى ما بين 46 - 50 درجة مئوية ابتداءً من اليوم الأحد وحتى نهاية الأسبوع.

وذكر المركز في بيان نقلته صحيفة “عكاظ”، أن المنطقة الشرقية ستشهد درجة حرارة ما بين 48 - 50 درجة مئوية، فيما ستشهد الأجزاء الشرقية والجنوبية من منطقة الرياض درجة حرارة تراوح بين 46 - 48 درجة مئوية.