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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية .. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الطقس

المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية

حذر المركز السعودي للأرصاد، اليوم الأحد، من فرص استمرار هطول الأمطار حتى نهاية الأسبوع الجاري على منطقتي عسير وجازان في المملكة العربية السعودية.

وكتب المركز السعودي للأرصاد، عبر “تويتر”، أن “الأمطار المتوقع يمتد تأثيرها إلى منطقتي الباحة ومكة المكرمة في المملكة”.

وفي وقت سابق، ذكر المركز السعودي للأرصاد، أن التوقعات تشير إلى استمرار تأثير ارتفاع درجات الحرارة العظمى ما بين 46 - 50 درجة مئوية ابتداءً من اليوم الأحد وحتى نهاية الأسبوع.

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وذكر المركز في بيان  نقلته صحيفة “عكاظ”، أن المنطقة الشرقية ستشهد درجة حرارة ما بين 48 - 50 درجة مئوية، فيما ستشهد الأجزاء الشرقية والجنوبية من منطقة الرياض درجة حرارة تراوح بين 46 - 48 درجة مئوية.

السعودية المملكة العربية السعودية المملكة الأرصاد الطقس

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